«Ростелеком» поздравил с годовщиной четыре алтайских города.

В местах проведения массовых гуляний «Ростелеком» развернул шатры с мягкими пуфами, на которых участники праздника отдыхали, заряжали смартфоны и знакомились с услугами и акциями оператора. Пока взрослые изучали IT-новинки, аниматоры предлагали детям собрать на асфальте гигантские пазлы. Победителям игры компания дарила брелоки, блокноты на магните и другие приятные сувениры.

Жителям алтайских городов в дни праздников «Ростелеком» представил выгодные пакетные предложения — интернет плюс «Интерактивное ТВ» с набором дополнительных опций и сервисов. Продавцы услуг рассказывали, как работает камера домашнего видеонаблюдения и какие датчики комплексной услуги «Умный дом» можно установить для повышения безопасности жилья.

Активным пользователям интернета и любителям ТВ компания предлагала единый конвергентный продукт, который позволит быть с интернетом дома и в поездках, смотреть домашнее ТВ онлайн с разных мобильных устройств (услуга «Мультискрин») и без расхода трафика. В новом пакетном продукте компания объединила интернет и мобильную связь, предлагая клиентам безлимитный домашний интернет и большой объем мобильного трафика. К базовым услугам оператор предлагал подключить «Интерактивное ТВ», дополнительные опции «Антивирус», облачное хранилище «Яндекс.Диск», «Мультискрин», «Турбо-ночь"* в зависимости от выбранного пакета, а также взять в аренду абонентское оборудование за 10 рублей в месяц. Основные преимущества предложения — фиксированный ежемесячный платеж и единый лицевой счет на все услуги.

Ирина Белкина,

и.о. заместителя директора , директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для развлечений» — один из популярных тарифных планов в новом конвергентом продукте. Клиент получает домашний интернет до 100 Мбит/с и опцию «Турбо-ночь"* в подарок, 190 телеканалов «Интерактивного ТВ», 100 гигабайт мобильного интернета, бесплатные разговоры внутри сети и на домашние телефоны «Ростелекома», а также 100 минут при звонках на сети других операторов. Ежемесячный платеж составит 730 рублей, включая аренду оборудования.

*При подключении опции клиент получает максимально возможную скорость, которую позволяет оборудование и ширина канала.

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