«Ростелеком» предоставит каналы связи для молодежного форума «Алтай. Территория развития»

Площадкой для форума станет Краевой дворец молодежи, в котором «Ростелеком» организует канал передачи данных на скорости 2 Гбит/с. Компания предоставит 24 интернет-порта для видеотрансляции мероприятия и выступлений спикеров и восемь портов — для технических специалистов форума. Чтобы защитить сеть от аварийных сбоев и других внешних вмешательств, оператор подготовит резервный канал проходимостью 1 Гбит/с.

В пресс-зоне «Ростелеком» развернет зону беспроводного интернета (Wi-Fi Hotspot). Для техподдержки услуг на форуме будет работать IT-специалист Алтайского филиала компании.

«Форум АТР — одно из масштабных и значимых событий для молодежных сообществ Алтайского края. Технический потенциал „Ростелекома“ позволяет провести мероприятие на качественном уровне. Мы также с удовольствием вручим призы лучшим участникам, которые будут определены по итогам форума», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В этом году молодежный управленческий форум состоится в двенадцатый раз*. Организаторами мероприятия выступит Правительство Алтайского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.

*За 12 лет в форуме АТР приняли участие представители 43 стран мира.