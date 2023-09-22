22 сентября
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«Ростелеком» представил алтайским бизнесвумен умную колонку

«Ростелеком» представил алтайским бизнесвумен умную колонку
Обладательницей умной колонки «Капсула» стала Ольга Пойшс.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«Ростелеком» в Барнауле поддержал бизнес-мероприятие «Женский клуб», участие в котором приняли представительницы известных алтайских компаний. Традиционную встречу провел издательский дом «Алтапресс».

Во время встречи организаторы провели розыгрыш призов, на который «Ростелеком» предоставил разработанную совместно с VK умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей. Ее обладательницей стала Ольга Пойшс, главный бухгалтер ООО «Европейская косметология плюс».

Центр косметологии в Барнауле на Папанинцев,102 работает больше 15 лет. В середине октября мы откроем салон после капитального ремонта, наши клиенты с нетерпением ждут этого. Я уже решила, что поставлю умную колонку в обновленном кабинете, чтобы Маруся помогала необходимой информацией в рабочее время, а в перерывах между делами развлекала музыкой или чем-то полезным, — поделилась Ольга Пойшс.

Умная колонка «Капсула» — одно из интеллектуальных решений с использованием искусственного интеллекта, которое предлагает деловым женщинам национальный провайдер. Акустическая система с помощью голоса управляет умным домом и видеосервисом Wink «Ростелекома», активирует по команде не только розетки и лампочки, но также чайники, пылесосы и другую бытовую технику известных мировых производителей.

«Капсула» поможет бизнес-леди быстро справиться с повседневными заботами: предложит полезный завтрак, сообщит погоду, курсы валют и дни рождения партнеров и друзей. Находясь в магазине, к помощнице можно обратиться через мобильное приложение, чтобы она напомнила список продуктов. Кроме того, Маруся проинформирует свою хозяйку о планах на день, а в нужный час пришлет оповещение о событии.

Современная женщина успевает одновременно вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и управлять рабочим коллективом. При такой нагрузке умные продукты «Ростелекома» — отличные помощники. С ними можно успешно совмещать бизнес и личные заботы: более комфортно работать в офисе и быстро решать бытовые вопросы, — отметила руководитель группы активных продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Марина Анфимова.

Узнать, что еще может Маруся и о других умных продуктах «Ростелекома» можно на сайте. При заказе колонки по номеру 8 800 1000 800 клиенты получают от 6 до 12 месяцев VK Музыки и Wink в подарок.

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  • ПАО "Ростелеком"

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