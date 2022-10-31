31 октября
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Жизнь

«Ростелеком» представил алтайскому бизнесу облачные решения и комплекс цифровых услуг

«Ростелеком» в Барнауле пригласил на деловую встречу представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края и рассказал об актуальных цифровых решениях, которые в нынешних условиях помогают развиваться бизнесу.

Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»

На встрече присутствовали топ-менеджеры и руководители ИТ-направлений из банковской сферы, энергетики, торговли и промышленного производства. Эксперты «Ростелекома» рассказали о готовности оператора к переводу локальных ИТ-систем компаний с зарубежного на отечественное ПО и обслуживании облачной инфраструктуры, представили ключевые сервисы и примеры кейсов их использования, а также услугу «Сервис контроля печати».

«Мы разрабатываем план миграции и перевозим виртуальные машины и сервисы в наши облака в ЦОДы из Amazon Web Service и Google Cloud Azure. Вместо зарубежных предлагаем объектные и файловые хранилища, масштабируемые и отказоустойчивые виртуальные сервисы», — отметил директор проектов дирекции по региональным продажам «Ростелеком-ЦОД» Иван Чуряков.

Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»

Построенная «Ростелекомом» облачная платформа — одна из крупнейших в России. Она объединяет 20 центров обработки данных (ЦОДов) уровня Tier III, расположенных во всех федеральных округах. В портфеле оператора — сервисы на базе отечественного ПО: корпоративная почта CommuniGate Pro, «Облачный диск для бизнеса» — аналог Google, One Drive и Dropbox, а также «Виртуальные рабочие столы» Microsoft RDP\RDS. Решения предоставляются на основе российской облачной платформы TIONIX1, которая запущена в ЦОДе «Екатеринбург».

Среди успешных кейсов «Ростелекома», представленных на встрече, — миграция трех тысяч почтовых ящиков на CommuniGate Pro по заказу правительства Республики Бурятия, перенос информационных систем в ЦОД на время ремонта серверной для департамента финансов Томской области, миграция в облако данных Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и другие.

Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»

По направлению «Комплексный периметр безопасности» компания представила кейсы контроля учета рабочего времени, тепловизионного контроля и распознавания лиц и «Аналитику» (хранение базы данных сотрудников), которые успешно применяются в сибирских компаниях. «Сервис контроля печати», еще одна услуга «Ростелекома», объединяет функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга работы многофункциональных устройств.

«Наша компания входит в пятерку крупнейших производителей пивоваренной продукции в Сибири. Все наши ИТ-системы локализованы непосредственно на предприятии, в созданном центре обработки данных. Мы сотрудничаем с компанией с 2005 года. В последние годы цифровые решения оператора помогают развивать не только производство, но и социальную сферу. На больших публичных мероприятиях мы успешно используем Wi-Fi, систему видеонаблюдения, интерактивное ТВ и другие цифровые сервисы», — рассказал на встрече руководитель службы информационных технологий ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Константин Родионов.

Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Деловая встреча представителей крупных коммерческих компаний Алтайского края.
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»

В Алтайском крае облачные решения «Ростелекома» активно применяют более 150 бизнес-компаний и госучреждений. Узнать подробнее об услугах или оставить заявку на подключение можно по номеру 8 800 200 3000.

*TIONIX Gloud Platform — российская платформа виртуализации для построения облачной инфраструктуры любого масштаба. Компания является дочерним подразделением ПАО «Ростелеком», что позволяет клиентам получать комплексное предложение на рынке по всей территории России.

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