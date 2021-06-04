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Жизнь
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«Ростелеком» представил «Лицей» и видеонаблюдение на алтайской ярмарке детских товаров

«Ростелеком» в День защиты детей принял участие в онлайн-ярмарке детских товаров и услуг «Алтайский край — территория детства». Компания разыграла сертификаты на бесплатный доступ к образовательному порталу «Лицей» и предложила камеры видеонаблюдения по акционным ценам.

День защиты детей.
День защиты детей.
ПАО «Ростелеком»

Первого июня известный телеведущий и шоумен Егор Мотаев и популярная мама-блогер Маруся Казанцева провели в прямом эфире на сайте ярмаркадетства.рф интерактивные конкурсы и розыгрыши для детей. В это же время родители приобретали на ярмарке детские товары и услуги со скидкой до 30 процентов. Организаторами мероприятия выступили управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский центр «Мой бизнес» и клуб «Партнерка в деле».

Автор и руководитель проекта Олеся Лободина:

«Есть много детей, которые живут в отдаленных селах Алтайского края. Благодаря таким мероприятиям у них есть возможность увидеть праздник, поучаствовать в нем и выиграть подарки. Хочется в перспективе привлечь к проекту больше партнеров, сделать ярмарку круглогодичной и размещать на ней скидки и акции в поддержку алтайского бизнеса».

День защиты детей.
День защиты детей.
ПАО «Ростелеком»
День защиты детей.
День защиты детей.
ПАО «Ростелеком»
День защиты детей.
День защиты детей.
ПАО «Ростелеком»

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк:

«Мы представили на ярмарке дистанционные образовательные сервисы и услуги для обучения, комфорта и безопасности детей. „Лицей“ — это портал с видеоуроками и тестами по школьным предметам. Здесь можно найти упражнения на развитие логики, занятия по здоровому образу жизни, различные эксперименты и опыты, видеоуроки по цифровой экономике. С началом летних каникул сервис поможет повторить школьную программу и отдохнуть с пользой. А с помощью домашнего видеонаблюдения можно дистанционно контролировать ребенка дома и экономить на услугах няни».

На празднике ведущие показали, как выглядит домашняя IP-камера и рассказали в интерактивной игре, как работает видеонаблюдение «Ростелекома». Организаторы ярмарки также разыграли сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Лицей» сроком на 1, 3 и 6 месяцев. Обладателями призов стали победители познавательной викторины.

В этот же день аниматоры праздника доставили победителям конкурсов и викторин все призы, которые они выиграли во время онлайн-трансляции праздника.

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