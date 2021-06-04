«Ростелеком» представил «Лицей» и видеонаблюдение на алтайской ярмарке детских товаров

«Ростелеком» в День защиты детей принял участие в онлайн-ярмарке детских товаров и услуг «Алтайский край — территория детства». Компания разыграла сертификаты на бесплатный доступ к образовательному порталу «Лицей» и предложила камеры видеонаблюдения по акционным ценам.

День защиты детей. ПАО «Ростелеком»

Первого июня известный телеведущий и шоумен Егор Мотаев и популярная мама-блогер Маруся Казанцева провели в прямом эфире на сайте ярмаркадетства.рф интерактивные конкурсы и розыгрыши для детей. В это же время родители приобретали на ярмарке детские товары и услуги со скидкой до 30 процентов. Организаторами мероприятия выступили управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский центр «Мой бизнес» и клуб «Партнерка в деле».

Автор и руководитель проекта Олеся Лободина:

«Есть много детей, которые живут в отдаленных селах Алтайского края. Благодаря таким мероприятиям у них есть возможность увидеть праздник, поучаствовать в нем и выиграть подарки. Хочется в перспективе привлечь к проекту больше партнеров, сделать ярмарку круглогодичной и размещать на ней скидки и акции в поддержку алтайского бизнеса».

День защиты детей. ПАО «Ростелеком» День защиты детей. ПАО «Ростелеком» День защиты детей. ПАО «Ростелеком»

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк:

«Мы представили на ярмарке дистанционные образовательные сервисы и услуги для обучения, комфорта и безопасности детей. „Лицей“ — это портал с видеоуроками и тестами по школьным предметам. Здесь можно найти упражнения на развитие логики, занятия по здоровому образу жизни, различные эксперименты и опыты, видеоуроки по цифровой экономике. С началом летних каникул сервис поможет повторить школьную программу и отдохнуть с пользой. А с помощью домашнего видеонаблюдения можно дистанционно контролировать ребенка дома и экономить на услугах няни».

На празднике ведущие показали, как выглядит домашняя IP-камера и рассказали в интерактивной игре, как работает видеонаблюдение «Ростелекома». Организаторы ярмарки также разыграли сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Лицей» сроком на 1, 3 и 6 месяцев. Обладателями призов стали победители познавательной викторины.

В этот же день аниматоры праздника доставили победителям конкурсов и викторин все призы, которые они выиграли во время онлайн-трансляции праздника.