«Ростелеком» представил на Алтайском ИТ-Форуме умные города, дома и дорожные знаки

На XI Алтайском ИТ-Форуме «Ростелеком» презентовал гостям новые цифровые сервисы и тарифные линейки под новым брендом. Оператор рассказал об умных продуктах и проектах по информационной безопасности и образованию. Компания, выступая официальным оператором мероприятия организовала оптический канал связи с пропускной способностью до 1 Гбит/с и развернула в помещении краевого театра драмы зону Wi-Fi.

«Ростелеком» является участником рабочей группы Минстроя России по запуску проекта «Умные города». На выставочном стенде форума оператор представил один из его элементов — «Умный знак», который в рамках одного устройства транслирует светофоры, знаки, сообщения МЧС. Управление дорожной инфраструктурой происходит в реальном времени из единого центра. Это решение базируется на платформе геоданных РусГИС «Ростелекома». Компания продемонстрировала, как единая автоматизированная система управляет разными элементами городской инфраструктуры.

В демозоне «Ростелеком» показал гостям форума оборудование для установки услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» и «Умный дом. Безопасность». На стенде оператор разместил камеры внутреннего и внешнего наблюдения, набор датчиков, показал схематично, как действует установка в жилом помещении.

На XI Алтайском ИТ-Форуме «Ростелеком» презентовал гостям новые цифровые сервисы и тарифные линейки. Источник: архив компании «Ростелеком»

Гостям форума «Ростелеком» предлагал доступ в интернет, платное ТВ, мобильную связь, облачные ИТ-решения на основе новых цифровых технологий, включая биометрию, кибербезопасность и интернет вещей. Компания представила обновленное с октября предложение «Быть в плюсе 2.0». Бизнесмены и предприниматели, подключив услугу, получают скоростной интернет и мобильную связь в пакете с дополнительными услугами, такими как «Виртуальная АТС», «SMS-реклама», Wi-Fi, «Видеонаблюдение» или «ТВ для бизнеса» со скидкой до 50%.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: