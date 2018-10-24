«Ростелеком» представил на Алтайском ИТ-Форуме умные города, дома и дорожные знаки

«Ростелеком» является участником рабочей группы Минстроя России по запуску проекта «Умные города». На выставочном стенде форума оператор представил один из его элементов — «Умный знак», который в рамках одного устройства транслирует светофоры, знаки, сообщения МЧС. Управление дорожной инфраструктурой происходит в реальном времени из единого центра. Это решение базируется на платформе геоданных РусГИС «Ростелекома». Компания продемонстрировала, как единая автоматизированная система управляет разными элементами городской инфраструктуры.
В демозоне «Ростелеком» показал гостям форума оборудование для установки услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» и «Умный дом. Безопасность». На стенде оператор разместил камеры внутреннего и внешнего наблюдения, набор датчиков, показал схематично, как действует установка в жилом помещении.
Гостям форума «Ростелеком» предлагал доступ в интернет, платное ТВ, мобильную связь, облачные ИТ-решения на основе новых цифровых технологий, включая биометрию, кибербезопасность и интернет вещей. Компания представила обновленное с октября предложение «Быть в плюсе 2.0». Бизнесмены и предприниматели, подключив услугу, получают скоростной интернет и мобильную связь в пакете с дополнительными услугами, такими как «Виртуальная АТС», «SMS-реклама», Wi-Fi, «Видеонаблюдение» или «ТВ для бизнеса» со скидкой до 50%.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Ростелеком» трансформируется из оператора услуг связи в системного интегратора и ИТ-компанию, старается предвосхищать желания клиентов и учитывать их потребности, работает над созданием цифровых экосистем, в которых каждый найдет для себя нужное решение. На ИТ-Форуме мы показали, как происходящие изменения в компании делают бизнес наших клиентов эффективным, а их жизнь — комфортной и безопасной.