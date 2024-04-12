«Ростелеком» презентовал барнаульским пенсионерам новое пособие по работе на смартфоне

Учебник «Основы работы на смартфоне» был разработан и размещен на сайте «Азбука интернета» в 2023 году, а в апреле этого года впервые издан в виде печатной книги и передан в региональные офисы «Ростелекома» и Социального фонда. Книга состоит из восьми глав, написанных простым языком, с цветными иллюстрациями. Авторы пособия наглядно рассказывают, как самостоятельно установить сим-карту, настроить смартфон под свои потребности и пользоваться встроенными приложениями, такими как «Госуслуги», «Мой Ростелеком», «Яндекс Карты» и другими.
Старшему поколению сложнее освоить мобильный, у некоторых есть боязнь новых гаджетов, когда страшно не туда нажать или зайти в незнакомое приложение. Плюс проблемы со зрением и памятью, когда что-то показали, а они потом это забыли. В нашем учебнике расписан буквально каждый шаг с картинками, потому что в таком возрасте необходимо все подробно и доступно объяснять, — сообщила педагог-волонтер по образовательным программам Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.
Во время встречи представители «Ростелекома» показали, как на смартфоне увеличить шрифт, установить рингтон на входящие вызовы, фотографию на рабочий стол и скачать нужное приложение.
Без этих знаний сейчас никуда. В нашей организации работают более трех тысяч волонтеров старшего возраста, всего 258 отрядов, и мессенджеры у нас — основной канал связи. В них мы обмениваемся информацией, объявляем общие сборы. Я сама веду индивидуальные занятия по пользованию смартфонами. Обучение идет тяжело, но все стараются. Появление такого учебника значительно ускорит процесс, — поделилась руководитель регионального Центра «серебряного» волонтерства Ольга Степанова.
Сотрудники «Ростелекома» и «Сибирской медиагруппы», завершая встречу, устроили для пенсионерок чаепитие с осетинскими пирогами и вручили каждой участнице новое пособие в подарок для самостоятельного домашнего обучения.
Для справки: «Ростелеком» занимается социальным проектом «Азбука интернета» по обучению людей старшего возраста работе на компьютере и в сети Интернет уже 10 лет. В 2014 году компания в сотрудничестве с Пенсионным фондом России выпустил первое пособие и открыл одноименный сайт «азбукаинтернета.рф». Бесплатное обучение в онлайне и на «живых» курсах оператора связи за это время прошли тысячи человек по всей стране. Алтайские пенсионеры, выпускники курсов компании, несколько раз побеждали в ежегодном Всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности возраста 55+.
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