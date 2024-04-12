«Ростелеком» презентовал барнаульским пенсионерам новое пособие по работе на смартфоне

«Ростелеком» представил барнаульским пенсионерам новый учебник «Основы работы на смартфоне», который оператор разработал и издал совместно с Социальным фондом России в рамках проекта «Азбука интернета». С пособием познакомились представительницы Алтайского регионального Центра «серебряного» волонтерства под руководством Ольги Степановой. Мероприятие прошло при поддержке холдинга «Сибирская медиагруппа».

Учебник «Основы работы на смартфоне» был разработан и размещен на сайте «Азбука интернета» в 2023 году, а в апреле этого года впервые издан в виде печатной книги и передан в региональные офисы «Ростелекома» и Социального фонда. Книга состоит из восьми глав, написанных простым языком, с цветными иллюстрациями. Авторы пособия наглядно рассказывают, как самостоятельно установить сим-карту, настроить смартфон под свои потребности и пользоваться встроенными приложениями, такими как «Госуслуги», «Мой Ростелеком», «Яндекс Карты» и другими.

Старшему поколению сложнее освоить мобильный, у некоторых есть боязнь новых гаджетов, когда страшно не туда нажать или зайти в незнакомое приложение. Плюс проблемы со зрением и памятью, когда что-то показали, а они потом это забыли. В нашем учебнике расписан буквально каждый шаг с картинками, потому что в таком возрасте необходимо все подробно и доступно объяснять, — сообщила педагог-волонтер по образовательным программам Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

«Ростелеком» представил барнаульским пенсионерам новый учебник «Основы работы на смартфоне». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Во время встречи представители «Ростелекома» показали, как на смартфоне увеличить шрифт, установить рингтон на входящие вызовы, фотографию на рабочий стол и скачать нужное приложение.

Без этих знаний сейчас никуда. В нашей организации работают более трех тысяч волонтеров старшего возраста, всего 258 отрядов, и мессенджеры у нас — основной канал связи. В них мы обмениваемся информацией, объявляем общие сборы. Я сама веду индивидуальные занятия по пользованию смартфонами. Обучение идет тяжело, но все стараются. Появление такого учебника значительно ускорит процесс, — поделилась руководитель регионального Центра «серебряного» волонтерства Ольга Степанова.

Сотрудники «Ростелекома» и «Сибирской медиагруппы», завершая встречу, устроили для пенсионерок чаепитие с осетинскими пирогами и вручили каждой участнице новое пособие в подарок для самостоятельного домашнего обучения.

Для справки: «Ростелеком» занимается социальным проектом «Азбука интернета» по обучению людей старшего возраста работе на компьютере и в сети Интернет уже 10 лет. В 2014 году компания в сотрудничестве с Пенсионным фондом России выпустил первое пособие и открыл одноименный сайт «азбукаинтернета.рф». Бесплатное обучение в онлайне и на «живых» курсах оператора связи за это время прошли тысячи человек по всей стране. Алтайские пенсионеры, выпускники курсов компании, несколько раз побеждали в ежегодном Всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности возраста 55+.

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