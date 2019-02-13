«Ростелеком» принял участие в съезде Алтайской ТПП.

На съезде прозвучали доклады представителей законодательной и исполнительной власти края и Барнаула, предпринимательских объединений, общественных и некоммерческих организаций Алтайского края. Основным мотивом выступлений стало укрепление взаимодействия с властью с целью реализации на территории Алтайского края национальных проектов, в числе которых — переход бизнеса и госструктур к цифровой экономике. «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений. Компания обладает техническим потенциалом и необходимыми ИТ-ресурсами, чтобы помочь алтайскому бизнесу и госструктурам автоматизировать деятельность, применять современные ИТ-технологии для снижения затрат и оптимизации процессов, продуктивно взаимодействовать.

«Ростелеком» стал действительным членом Алтайской ТПП в 2018 году.

Борис Чесноков,

президент Палаты , член Правления ТПП РФ:

Это — лидер отраслевого рынка, который вносит большой вклад в развитие связи в регионе. Оператор ежегодно участвует в «Электронной неделе на Алтае», региональном ИТ-форуме, организуемом Алтайской ТПП. Мы рады видеть компанию в своих рядах.

Представители «Ростелекома» вошли в состав комитета по информационным технологиям Алтайской ТПП.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Работа в общественном объединении поможет вместе с коллегами по бизнесу применять накопленный опыт работы и влиять на развитие отрасли телекоммуникаций. В партнерстве с организацией мы готовы решать ключевые задачи по переходу региона к цифровой экономике.

Справка

НКО «Алтайская торгово-промышленная палата» основана 12 декабря 1991 года и аккредитована в Торгово-промышленной палате РФ и в «ТПП Эксперт». В структуре регионального объединения действуют девять профильных комитетов, включая комитет по информационным технологиям. В Алтайскую ТПП входят 500 коммерческих организаций. Официальный сайт организации www.alttpp.ru