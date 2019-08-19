«Ростелеком» провел дворовые праздники и сыграл с бийчанами в Minecraft

«Ростелеком» организовал в Бийске серию промоакций «Дворики». Специалисты компании встречались с жителями многоквартирных домов, чтобы рассказать о новых услугах и умных сервисах компании. Для детей оператор подготовил интерактивную программу и показал в игровой форме, как защитить компьютер от вирусов.

Дворовые праздники прошли в жилых домах на улицах Машиностроителей, Трофимова, Мухачева и Прибыткова. Презентация услуг компании чередовалась с развлечениями для детворы. Во время интерактивной программы в стиле компьютерной игры Minecraft дети защищались от вирусов в виде агрессивных мобов* — скоростного паука, моб-скилета и крипера, крафтили по рецептам, добывали камни и золото пиксельными кирками. Каждая игра, в которой участвовали дети 5−15 лет, завершались победой над монстрами. Участникам познавательной программы «Ростелеком» дарил рюкзачки, магниты, ручки и другие сувениры.

На праздниках работал мобильный офис компании, в котором бийчан знакомили с новыми услугами и сервисами, консультировали по их установке и подключению. Для защиты от контента «18 плюс», приложений и вирусных атак в «Ростелекоме» разработаны услуги «Родительский контроль» и «Антивирус». Новым и действующим клиентам оператор предлагал подключить антивирусные программы известных мировых разработчиков Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32. По словам продавцов, ежемесячный платеж будет существенно меньше, если сервисы подключить в пакете с интернетом и «Интерактивным ТВ».

Специалисты «Ростелекома» рассказали жителям Бийска, как работает услуга «Умный дом. Видеонаблюдение». IT-решение предполагает самостоятельную установку внешних и внутренних камер без нарушений внутреннего интерьера и фасадов дома. Видеонаблюдение ведется круглосуточно с передачей записей по защищенным каналам в облако «Ростелекома». Управлять услугой можно с мобильного приложения на смартфоне или в личном кабинете пользователя в онлайне. Видео хранится до 30 дней в зависимости от тарифного плана.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы презентовали бийчанам услуги, которые сегодня востребованы, потому что помогают контролировать безопасность детей дома, защищать ребенка от просмотра взрослых сайтов, а компьютеры — от вирусных атак. Во время встреч наши специалисты предложили наиболее выгодных условиях их подключения».

«Ростелеком» проводит летние дворовые праздники 12 лет, с момента запуска в Алтайском крае оптической технологии PON и скоростного интернета. За это время «Дворики» прошли в шести городах региона. Участниками встреч стали несколько тысяч алтайских семей.

*Моб — любой нестатичный объект в компьютерной игре. Частными случаями мобов являются игровые персонажи, зачастую монстры, так называемые агрессивные мобы. Например, крипер — зеленый, практически бесшумный моб-камикадзе.