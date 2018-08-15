«Ростелеком» провел масштабный тренинг для алтайских предпринимателей

Впервые в Алтайском крае « Ростелеком » организовал серию бесплатных мастер-классов «Бизнес-драйв», участниками которого стали 230 руководителей малого и среднего бизнеса. Ведущие российские эксперты представили практические кейсы и рассказали, как завести полезные контакты, создать успешную команду и продвигать свою компанию в онлайне. Специально для гостей мероприятия оператор разработал выгодные предложения по подключению интернета, корпоративной мобильной связи и виртуальной АТС.

В пилотный проект по обучению предпринимателей успешному ведению бизнеса вошли ключевые регионы страны. Первый семинар прошел в Воронеже. Барнаул стал вторым и пока единственным в Сибири городом, в котором оператор развернул учебную площадку.

Перед гостями в краевом театре Драмы выступили эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов, акционер Gett, основатель бизнес-школы ВВЕРХ Владимир Маринович, эксперт по стратегическому развитию компаний малого бизнеса, основатель агентства «Умные метрики» Михаил Качалкин и эксперт Яндекс по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике Полина Заболотнова.

Мастер-класс «Бизнес-драйв». Фото: архив компании ПАО «Ростелеком»

Организаторы тренинга погрузили предпринимателей в цифровую среду. После авторизации в бесплатной зоне Wi-Fi участники мастер-классов с помощью мобильного приложения «MeYoy» публиковали визитки, знакомились друг с другом, задавали вопросы спикерам и организаторам в чате, следили за ходом мероприятия. Заявку на подключение к услугам «Ростелекома» консультанты оформляли на информационных онлайн-стендах.

Сергей Таболин,

директор направления Департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком»:

— Мы пригласили успешных бизнес-практиков, которые совершили серьезные прорывы в развитии бизнеса, прошли путь от стартапа до создания федеральной сети. Алтайские бизнесмены получили практические советы по управлению собственным делом, узнали новые тенденции по улучшению сервиса и построения отношений с клиентами. Уверен, многие уже скоро применят новые инструменты и почувствуют положительный эффект от посещения нашего тренинга.

Надежда Лесная,

соучредитель компании «Протэк»:

— Впечатления от выступлений экспертов — очень сильные. Я не могла пропустить такое знаковое событие. Информация полезна, обязательно применю все, что узнала. Спасибо «Ростелекому».

Евгений Примак,

коммерческий директор ООО «Спецобъединение Алтай:

— Спикеры заслуживают уважения. То, что говорил эксперт Михаил Качалкин совпало с моими мыслями, добавило уверенности в том, что я делаю. Значит, мои ощущения были правильными.

Мастер-класс «Бизнес-драйв». Фото: архив компании ПАО «Ростелеком»

Олег Ганьшин,

коммерческий директор ООО «Галерея»:

— Мы занимаемся внедрением и установкой программного обеспечения и часто бывали ситуации, когда нужно правильно реагировать на клиента. На «Бизнес-драйве» мы как раз услышали, как по-человечески решать проблемы с людьми, — самый близкий и принципиальный для нас взгляд на эту тему. Организация семинара была на высшем уровне.

Площадка «Бизнес-драйва» стала хорошей возможностью завести деловые контакты, поделиться опытом. Организаторы наградили предпринимателя, который в течение дня завел наибольшее количество полезных знакомств. Мастером нетворкинга стала Марина Соболева, представитель компании «2ГИС» в Барнауле.

Завершая обучение, спикеры мероприятия Владимир Маринович, Михаил Качалкин и Полина Заболотнова сообщили, что готовы продолжить знакомство с алтайскими бизнесменами в социальных сетях и мобильных чатах.