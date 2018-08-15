«Ростелеком» провел масштабный тренинг для алтайских предпринимателей

В пилотный проект по обучению предпринимателей успешному ведению бизнеса вошли ключевые регионы страны. Первый семинар прошел в Воронеже. Барнаул стал вторым и пока единственным в Сибири городом, в котором оператор развернул учебную площадку.
Перед гостями в краевом театре Драмы выступили эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов, акционер Gett, основатель бизнес-школы ВВЕРХ Владимир Маринович, эксперт по стратегическому развитию компаний малого бизнеса, основатель агентства «Умные метрики» Михаил Качалкин и эксперт Яндекс по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике Полина Заболотнова.
Организаторы тренинга погрузили предпринимателей в цифровую среду. После авторизации в бесплатной зоне Wi-Fi участники мастер-классов с помощью мобильного приложения «MeYoy» публиковали визитки, знакомились друг с другом, задавали вопросы спикерам и организаторам в чате, следили за ходом мероприятия. Заявку на подключение к услугам «Ростелекома» консультанты оформляли на информационных онлайн-стендах.
Сергей Таболин,
директор направления Департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком»:
— Мы пригласили успешных бизнес-практиков, которые совершили серьезные прорывы в развитии бизнеса, прошли путь от стартапа до создания федеральной сети. Алтайские бизнесмены получили практические советы по управлению собственным делом, узнали новые тенденции по улучшению сервиса и построения отношений с клиентами. Уверен, многие уже скоро применят новые инструменты и почувствуют положительный эффект от посещения нашего тренинга.
Надежда Лесная,
соучредитель компании «Протэк»:
— Впечатления от выступлений экспертов — очень сильные. Я не могла пропустить такое знаковое событие. Информация полезна, обязательно применю все, что узнала. Спасибо «Ростелекому».
Евгений Примак,
коммерческий директор ООО «Спецобъединение Алтай:
— Спикеры заслуживают уважения. То, что говорил эксперт Михаил Качалкин совпало с моими мыслями, добавило уверенности в том, что я делаю. Значит, мои ощущения были правильными.
Олег Ганьшин,
коммерческий директор ООО «Галерея»:
— Мы занимаемся внедрением и установкой программного обеспечения и часто бывали ситуации, когда нужно правильно реагировать на клиента. На «Бизнес-драйве» мы как раз услышали, как по-человечески решать проблемы с людьми, — самый близкий и принципиальный для нас взгляд на эту тему. Организация семинара была на высшем уровне.
Площадка «Бизнес-драйва» стала хорошей возможностью завести деловые контакты, поделиться опытом. Организаторы наградили предпринимателя, который в течение дня завел наибольшее количество полезных знакомств. Мастером нетворкинга стала Марина Соболева, представитель компании «2ГИС» в Барнауле.
Завершая обучение, спикеры мероприятия Владимир Маринович, Михаил Качалкин и Полина Заболотнова сообщили, что готовы продолжить знакомство с алтайскими бизнесменами в социальных сетях и мобильных чатах.