«Ростелеком» рассказал барнаульским школьникам о безопасном интернете

Национальный оператор провел в школах города Барнаула серию познавательных уроков «Основы безопасности в сети интернет». Участниками мероприятий стали более 500 учащихся начальных и старших классов семи школ города.

Уроки проходили в формате квеста. Школьники делились на команды и собирали на скорость пазлы, разгадывали ребусы и разбирали задачки с возможными ситуациями. Например: «Света завела электронную почту и получила с незнакомых адресов предложения загрузить игру, перейти по ссылке или зайти в другой аккаунт, что ей делать?» Большинство участников квеста из нескольких вариантов ответа выбрало правильный: не открывать файл или ссылку.

Урок «Основы безопасности в сети интернет». Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» во время уроков представил учащимся буклет «10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников», который компания разработала специально для школьников. В красочной раскладке оператор собрал для подростков полезные советы по безопасному поведению в интернете: как завести надежный пароль, защитить аккаунт, распознать злоумышленников и фишинговые сайты. Настоящий киберзащитник, говорится в правилах, должен беречь тайну персональных данных, быть воспитанным, супервнимательным и пользоваться только надежными приложениями.

Урок «Основы безопасности в сети интернет». Фото: ПАО «Ростелеком»

Людмила Сусликова,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 127 Барнаула:

Мы как раз готовились к проведению единого интерактивного урока по безопасности, и предложение «Ростелекома» оказалось своевременным и полезным. Специалисты провели обучение со всей первой сменой школы. Консультанты правильно выбрали игровой формат уроков, так дети легче усваивают материал. Теперь наша задача — познакомить с полезной информацией родителей учеников. Для этого нам оставили в избытке все необходимые информационные материалы.

В рамках познавательных уроков специалисты «Ростелекома» рассказали школьникам об «Антивирусе», — дополнительной опции, при которой абоненты компании вместе с интернетом могут подключить на выгодных условиях популярные антивирусы Kaspersky, Dr Web или Eset NOD32.

Урок «Основы безопасности в сети интернет». Фото: ПАО «Ростелеком» Урок «Основы безопасности в сети интернет». Фото: ПАО «Ростелеком» Урок «Основы безопасности в сети интернет». Фото: ПАО «Ростелеком»

На память о встрече «Ростелеком» подарил каждому ученику паспорт киберзащитника, бланк с расписанием уроков, закладки для книг и магниты.

*В Алтайском крае и в Республике Алтай продолжает действовать акция «Без проблем», в рамках которой «Ростелеком» предлагает новым и действующим абонентам выгодные тарифы на доступ в интернет при условии подключения антивирусной программы на выбор. Акция продлится до 29 февраля 2020 года. Консультация — в офисах компании или по телефону 8 800 1000 800.