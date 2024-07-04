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«Ростелеком» развернул Wi-Fi на международном фестивале «Алтайская регата»

«Ростелеком» обеспечил Wi-Fi международный фестиваль «Алтайская регата», который состоялся в минувшие выходные на Гребном канале в Барнауле. Для решения задачи оператор установил на территории канала 35 точек беспроводного доступа в интернет.

Международный фестиваль «Алтайская регата».
Международный фестиваль «Алтайская регата».
Фото: Дмитрий Лямзин.

В гонках на лодках-драконах участвовали 560 спортсменов из России, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии и других стран. «Ростелеком» для этих соревнований значительно расширил территорию действия сигнала и спроектировал беспроводной интернет так, чтобы в зону действия попадали здание администрации, места пребывания спортсменов, судейская вышка, vip-трибуна со зрителями и другие локации.

Мы подключаем интернет с публичным Wi-Fi на всех международных соревнованиях, которые проходят на Гребном канале. Каждый раз организуем дежурство мобильных бригад. Наши инженеры контролируют качество сигнала, помогают спортсменам и администрации авторизоваться, решают технические проблемы. В этот раз наши специалисты подготовили еще и персональные коды доступа к Wi-Fi для 127 иностранных спортсменов, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Также в июле на территории Гребного канала оператор предоставит скоростные линии связи для обслуживания экипажей международного ралли «Шелковый путь». Здесь будет размещена площадка для отдыха и обслуживания автопробега, который стартует из Томска. «Ростелеком» подаст на локацию сразу три канала со скоростью передачи данных до 500 Мб/сек.

Волоконно-оптические сети на Гребном канале «Ростелеком» построил в 2018 году для первого международного «Кубка чемпионов». Заказчиком проекта выступила Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. На этих и последующих соревнованиях оператор обеспечивал интернет-каналами трансляцию соревнований в эфире «МАТЧ ТВ», предоставлял цифровое ТВ для гостиничных номеров спортсменов, IP-телефонию, видеонаблюдение и Wi-Fi.

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