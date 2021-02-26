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«Ростелеком» сыграл в FIFA с барнаульскими геймерами

«Ростелеком» выступил партнером праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества «Территория только для мужчин», которые прошли в торговых центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска. Компания совместно с киберклубами организовала чемпионаты по FIFA 20 в сервисе PlayStation Store в режиме товарищеских матчей.

Чемпионат по FIFA 20 в сервисе PlayStation Store.
Чемпионат по FIFA 20 в сервисе PlayStation Store.
ПАО "Ростелеком"

В ТРЦ Galaxy Барнаула «Ростелеком» при поддержке киберспортивного клуба RT-Арена разместил игровую зону с мягкими пуфами и мониторами. В Бийске геймеры состязались в ТЦ «Ривьера», где чемпионат помог организовать местный компьютерный клуб ASUS ARENA. В Рубцовске праздник и кибертурнир проходили в ТЦ «Радуга».

В барнаульском турнире участвовали 32 игрока, в Бийске и Рубцовске — по 16. Победителям соревнований «Ростелеком» вручил сертификаты на бесплатное пользование интернетом сроком на 6 и 12 месяцев, а также умные светильники и будильники. Всем участникам чемпионата компания подарила на память брелоки, магниты и другие сувениры.

«Ростелеком» с 2018 года активно поддерживает кибертурниры, проводимые региональными отделениями Федераций компьютерного спорта Алтайского края и Республики Алтай и предлагает разработанный специально для геймеров тарифный план «Игровой» и мощный домашний роутер.

Чемпионат по FIFA 20 в сервисе PlayStation Store.
Чемпионат по FIFA 20 в сервисе PlayStation Store.
ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Тарифный план «Игровой» дает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх Wargaming, MY. GAMES и 4game. За пять лет развития на базе этого тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов, в которую входят «Игровой маркет» и облачные игры Nvidia от GFN.RU. Также осенью 2020 года мы в партнерстве с Huawei представили для игроков специальный домашний роутер, который использует технологии искусственного интеллекта и поддерживает 18 игр.

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