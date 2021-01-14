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«Ростелеком» установил видеокамеры на спортивном празднике в Барнауле

Детский спортивный праздник в квартале «Лазурный 2».
Детский спортивный праздник в квартале «Лазурный 2».
ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» организовал на зимних каникулах детский спортивный праздник в квартале «Лазурный 2» Индустриального района Барнаула. На ледовом катке компания установила камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции уличного мероприятия в режиме онлайн. Партнером выступила ассоциация некоммерческих организаций «Спортивная инициатива».

«Ростелеком» представил на празднике игровую программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и ростовых кукол. Детские аниматоры провели для детей конкурсы, викторины с вручением сувениров, а «Спортивная инициатива» устроила мастер-класс по фигурному катанию. На мероприятии работала фотозона и «горячий стол» с чаем и сладостями.

Впервые «Ростелеком» протестировал видеонаблюдение в барнаульском микрорайоне «Дружный» на зимнем спортивном празднике в марте 2019 года. Технические специалисты смонтировали две цифровые камеры над хоккейными воротами двух ледовых коробок, провели настройку и тестирование оборудования, после чего организовали онлайн-трансляцию на сайте хоккейного клуба «Динамо-Алтай». Видеокамеру на катке в микрорайоне «Лазурный 2″ в Индустриальном районе Барнаула компания установила в начале 2020 года. Сейчас на трех хоккейных коробках действует шесть видеокамер высокой четкости с широким углом обзора.

Сергей Лавренюк»,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Камеры видеонаблюдения позволяют смотреть уличные праздники и спортивные турниры на льду в онлайне, если по каким-то причинам не смог выйти из дома или не успел на мероприятие. С их помощью можно также контролировать поведение детей, их местонахождение и безопасность, когда они одни играют во дворе.

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