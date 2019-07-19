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«Ростелеком» в Барнауле восстановил связь после пожара в доме по Северо-Власихинскому проезду

«Ростелеком» провел работы по 100-процентной замене сети и оборудования в пятиэтажном жилом доме № 60 на проезде Северный Власихинский. Компания реализовала проект в усиленном режиме за два дня и стала первым и пока единственным оператором, который восстановил инфраструктуру в барнаульской многоэтажке.

«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

В результате сильного пожара 10 июля в доме полностью выгорела крыша. Огонь уничтожил оборудование и оптическую сеть компании, по которой «Ростелеком» предоставлял услуги связи еще в семь жилых домов. Для соседних зданий технические специалисты городского подразделения компании разработали обходную схему организации сети и восстановили связь через день после пожара.

«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Из-за начавшегося в пострадавшем доме ремонта на крыше проводить другие работы было нельзя. Тогда оператор решил вести общедомовую распределительную интернет-сеть через подвал. 15 июля, сразу после обследования подвального помещения и доставки оборудования, специалисты «Ростелекома» протянули оптический кабель и установили шкафы для коммутационного оборудования. В течение следующего дня подключили к сети коммутаторы, завели линии в подъезды и восстановили абонентские линии.

«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
«Ростелеком» восстановил связь после пожара в пятиэтажном жилом доме.
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Доступ к услугам связи в первую квартиру компания предоставила уже вечером 16 июля. Восстановление телекоммуникационной инфраструктуры в доме и подключение действующих абонентов к услугам связи было завершено 17 июля. Ремонтные работы на объекте проводились силами компании и обошлись в более 100 тысяч рублей. Примерно такая же сумма и прямого ущерба: кроме дорогостоящего оборудования сгорело почти 300 метров оптического кабеля.

Владимир Хорошилов,
руководитель городского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Связь сегодня нужна не меньше, чем вода и свет, поэтому для жильцов пострадавшего дома есть две хорошие новости: телекоммуникации в доме восстановлены, а портовая емкость позволяет подключить к скоростному интернету, домашней телефонии и интерактивному ТВ все 120 квартир.

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