«Ростелеком» в Барнауле подарил компьютер подопечному детского фонда

У Саши врожденное заболевание — прогрессирующая мышечная дистрофия. До четвертого класса мальчик самостоятельно посещал школу, а с 10 лет передвигается в инвалидном кресле и находится на домашнем обучении. Специалист районной соцзащиты Владимир Зюзинцев третий год помогает ему освоить компьютерные программы Word, Exell, учит 3D-графике. В совместных планах — сделать анимационный фильм.

Для дистанционного обучения школа выделила ученику компьютер. Но Саша давно мечтал освоить современные программы, чтобы начать зарабатывать и помогать маме, которая воспитывает их с сестренкой одна. А для этого нужна более мощная техника. «Ростелеком» постарался учесть запросы юного барнаульца.

«Ростелеком» подарил компьютер подопечному детского фонда. Фото: архив Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»

Виктор Ветлугин,

ИТ-специалист Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы собрали компьютер в хорошо продуваемом корпусе с достаточным запасом по питанию. Для оптимальной производительности установили шестиядерный процессор, скоростной SSD диск, 8 Гб двуканальной оперативной памяти и производительную видеокарту для работы с современными 3D-приложениями.

«Ростелеком» подарил компьютер подопечному детского фонда. Фото: архив Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» «Ростелеком» подарил компьютер подопечному детского фонда. Фото: архив Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» «Ростелеком» подарил компьютер подопечному детского фонда. Фото: архив Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»

Наталья Лощинина,

мама Саши:

Саша в ожидании компьютера сильно изменился: стал чаще улыбаться, строить планы, гулять на улице. Для ребенка с серьезным диагнозом такой подарок важней крутой таблетки. Все произошедшее для него — настоящее чудо.

Руководитель Алтайского краевого отделения «Российского детского фонда» Оксана Овчинникова поблагодарила «Ростелеком» за поддержку инициативы фонда и пожелала Саше Лощинину найти в онлайне любимое дело.