«Ростелеком» в Барнауле подарил участникам студенческой киберлиги «игровую» скорость

«Ростелеком» наградил победителей регионального этапа Всероссийской студенческой лиги по киберспорту, который прошел в Барнауле. Все 14 участников — две команды, два одиночных игрока и два запасных — из Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ). Четвертого апреля лидеры турнира сразились с участниками из других регионов Сибири в зональном этапе соревнований.

Председатель Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Станислав Макаров: «АГМУ показали достойный уровень и образец кибеспортивной студенческой команды. Каждая игра была захватывающей и эмоциональной. И, хотя в финальный этап они в итоге не попали, но создали хорошую основу для будущих побед».

В студенческой лиге приняли участие сборные вузов и сузов из 53 регионов страны. В Барнауле с 8 по 27 марта в региональных играх по круговой схеме соревновались студенты из АГМУ, Алтайского госуниверситета и Алтайского государственного института культуры, всего 40 участников. Соревнования проходили по дисциплинам Dota2, CS: GO, Hearthstone, StarCrafII и ClashRoyale.

Киберспортивный клуб при АГМУ. ПАО «Ростелеком»

Основатель киберспортивного клуба при АГМУ, участник лиги Кирилл Евдокимов: «Прекрасный турнир, жаль, что проходит только раз в год. Мы рады, что стали частью киберспортивного движения. Для нас это — не просто хобби и увлечение, а целая жизнь. Спасибо федерации и „Ростелекому“ за организацию соревнований и призы».

«Ростелеком» подарил участникам сибирского финала студенческой лиги сертификаты на бесплатный доступ к тарифному плану «Игровой», который, кроме высокой скорости, дает преимущества в популярных играх от Wargaming, MY. GAMES и 4game. Одиночным игрокам оператор вручил футболки, а командам — флешки и аксессуары для смартфона.

Киберспортивный клуб при АГМУ. ПАО «Ростелеком» Киберспортивный клуб при АГМУ. ПАО «Ростелеком» Киберспортивный клуб при АГМУ. ПАО «Ростелеком» Киберспортивный клуб при АГМУ. ПАО «Ростелеком»

Директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Вместе с развитием тарифа „Игровой“ в 2020 году совместно с компанией „Бука“ мы запустили „Игровой маркет“ на market.rt.ru. Сейчас на площадке доступно более двух тысяч игр от 48 российских и зарубежных издателей. Также мы предлагаем геймерам облачные игры Nvidia от GFN.RU, которые превращают домашний компьютер в игровую машину, а после интеграции с цифровым видеосервисом Wink доступны на больших ТВ-экранах. Алтайские геймеры могут приобрести у нас мощный домашний роутер „Игровой RT-X“, который поддерживает 18 популярных онлайн-игр и суммарную скорость передачи данных до 2 Гбит/с. Оборудование действует на оптических сетях „Ростелекома“ в городах края и 51 селе».

АО «БУКА». ОГРН 1037739244696. Юридический адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.1, корп.2, эт. 4, пом. 2,10,11. (18+)