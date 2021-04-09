«Ростелеком» в Барнауле подарил участникам студенческой киберлиги «игровую» скорость

Председатель Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Станислав Макаров: «АГМУ показали достойный уровень и образец кибеспортивной студенческой команды. Каждая игра была захватывающей и эмоциональной. И, хотя в финальный этап они в итоге не попали, но создали хорошую основу для будущих побед».
В студенческой лиге приняли участие сборные вузов и сузов из 53 регионов страны. В Барнауле с 8 по 27 марта в региональных играх по круговой схеме соревновались студенты из АГМУ, Алтайского госуниверситета и Алтайского государственного института культуры, всего 40 участников. Соревнования проходили по дисциплинам Dota2, CS: GO, Hearthstone, StarCrafII и ClashRoyale.
Основатель киберспортивного клуба при АГМУ, участник лиги Кирилл Евдокимов: «Прекрасный турнир, жаль, что проходит только раз в год. Мы рады, что стали частью киберспортивного движения. Для нас это — не просто хобби и увлечение, а целая жизнь. Спасибо федерации и „Ростелекому“ за организацию соревнований и призы».
«Ростелеком» подарил участникам сибирского финала студенческой лиги сертификаты на бесплатный доступ к тарифному плану «Игровой», который, кроме высокой скорости, дает преимущества в популярных играх от Wargaming, MY. GAMES и 4game. Одиночным игрокам оператор вручил футболки, а командам — флешки и аксессуары для смартфона.
Директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Вместе с развитием тарифа „Игровой“ в 2020 году совместно с компанией „Бука“ мы запустили „Игровой маркет“ на market.rt.ru. Сейчас на площадке доступно более двух тысяч игр от 48 российских и зарубежных издателей. Также мы предлагаем геймерам облачные игры Nvidia от GFN.RU, которые превращают домашний компьютер в игровую машину, а после интеграции с цифровым видеосервисом Wink доступны на больших ТВ-экранах. Алтайские геймеры могут приобрести у нас мощный домашний роутер „Игровой RT-X“, который поддерживает 18 популярных онлайн-игр и суммарную скорость передачи данных до 2 Гбит/с. Оборудование действует на оптических сетях „Ростелекома“ в городах края и 51 селе».
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