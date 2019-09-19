«Ростелеком» в Барнауле презентовал партнерский сайт участникам программы лояльности

Национальный оператор связи пригласил на дружескую встречу участников Программы лояльности и создателей совместного продукта — дисконтной карты для клиентов и сотрудников оператора. Специалисты Алтайского филиала презентовали представителям малого и среднего бизнеса Барнаула обновленную карту и сайт rtaltai.ru , в электронном каталоге которого представлены более 90 торговых партнеров «Ростелекома».

На встрече, которая проходила в банкетном зале «Бакоevent — территория вкусных событий», компания познакомила гостей с востребованными в малом бизнесе услугами: «SMS-рекламой», «Видеонаблюдением», «Виртуальной АТС», «Wi-Fi-радаром» и «Wi-Fi Hotspot». На мероприятии партнеры знакомились друг с другом, делились полезной информацией, играли в финансовую игру «Денежный поток».

Программа лояльности клиентов «Ростелекома» стартовала в декабре 2017 года. По условиям проекта, компания дарила сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой от 5 до 50 процентов на покупку вещей или обслуживание в торговых и сервисных организациях. Партнеры получали дополнительную возможность продвижения продуктов и услуг, а также поддержку «Ростелекома» при проведении публичных мероприятий. Площадкой для продвижения совместных проектов в соцетях стали аккаунты оператора в Instagram (@rostelecom.altai) и «Одноклассниках» («Ростелеком — Алтайский филиал»). Для расширения коммуникаций «Ростелеком» запустил в сентябре текущего года каналы в Telegram и на Youtube.

Первыми друзьями «Ростелекома» стали школа будущих мам «Мама рядом» и сообщество «Insta Мамы Барнаула», обувной ритейлер «Respect», фармацевтическая компания «Эвалар», детская модельная школа Happy kids, «Алтайская резиденция Деда Мороза», «Фактория Джинс» и другие. Первые совместные проекты — «Открытие детского Дома связи в городе профессий „Кидвиль“, конкурс „Бизнес-леди“, „Fashion-девичник“ — привлекли на онлайн-площадки компании тысячи подписчиков.

В 2019 году количество партнеров увеличилось в два раза, подписчиков в Instagram превысило пять тысяч, а реализованных проектов на площадках партнеров, в торговых центрах и в онлайне перевалило за сто. География программы лояльности распространилась на жителей Бийска, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Славгорода и Ярового. С момента старта проекта обладателями дисконтной карты „Ростелекома“ стали 18 тысяч абонентов и три тысячи сотрудников компании».

Ирина Белкина,

исполняющий обязанности заместителя директора — директора по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

С помощью нашего сервиса можно существенно экономить на покупках и использовать свободные средства для подключения новых услуг связи и дополнительных опций. Программа лояльности позволяет создавать расширенные информационные поводы, проводить масштабные мероприятия и предлагать горожанам десятки продуктов и услуг на одной площадке. Мы благодарим наших многочисленных партнеров за сотрудничество и желаем успехов в бизнесе.

Адреса офисов «Ростелеком» и пунктов оплаты услуги связи для получения карты лояльности:

г. Барнаул: ул. Г. Исакова, 166, ул. Павловский тракт, 134б, ул. Чайковского, 23а, ул. Шумакова, 46;

г. Новоалтайск: ул. Космонавтов, 2, ул. 22 Партсъезда, 7;

г. Бийск: ул. Советская, 34, ул. Красноармейская, 37.