«Ростелеком» выступит официальным оператором Алтайского ИТ-форума

«Ростелеком» вошел в рабочую группу по подготовке XII регионального ИТ-Форума, который пройдет 10−12 октября в Барнауле и Белокурихе. Национальный оператор поддерживает форум восьмой год. В этом году компания традиционно окажет техническую помощь в организации площадки мероприятия, а также презентует новые цифровые решения для бизнеса и органов власти.

На выставочном стенде «Ростелеком» разместит оборудование, которое применяется при установке услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» и «Умный дом. Безопасность», покажет, как работает «Умный перекресток» — один из элементов автоматизированной системы «Управление дорожным движением». Посетителям демозоны компания предложит облачные решения на основе новых цифровых технологий, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей и другие.

На двенадцатом ИТ-Форуме «Ростелеком» примет участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, на которой представит программно-аппаратный комплекс «Умный город». В секции «IT-инфраструктура как фундамент развития предприятия» эксперт компании расскажет об услуге «Виртуальный ЦОД» (центр обработки данных). Впервые на форуме дочерняя компания оператора «Ростелеком­-Солар» презентует DLP-систему — специализированное ПО, которое защищает организацию от утечки данных.

ИТ-Форум-2018г. Источник: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» традиционно на главной площадке проведения форума, в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина, организует оптический канал передачи данных до 1 Гбит/с. Здесь же оператор развернет услугу «Wi-Fi Hotspot»: одну зону компания откроет организаторам для служебного пользования, другую — организует гостям и участникам мероприятия.

Алтайский региональный ИТ­-Форум объединит около 1000 участников: производителей оборудования, потребителей, поставщиков ИТ-решений. Разработками в области информационных технологий поделятся 64 спикера. Организаторами форума, который проходит в Алтайском крае с 2008 года, выступают Алтайская торгово-промышленная палата при поддержке Правительства Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России.