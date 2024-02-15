«Ростелеком» вручил призы алтайским победителям конкурса «Спасибо интернету»

«Ростелеком» вручил призы и дипломы победителям Всероссийского конкурса для людей старшего возраста «Спасибо интернету — 2023» Юрию Журавлеву и Евгению Порубову. Всего от алтайских пенсионеров на конкурс поступило 46 работ, благодаря чему край был отмечен в номинации «Самый активный регион».

Юрий Журавлев (62 года) из Кулунды победил в номинации «Я — интернет-звезда». В конкурсной работе он рассказал, как продвигает в соцсетях свои изобретения. Бийчанин Евгений Порубов (61 год) занял третье место по направлению «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» после того, как поделился опытом регистрации и получения справок на известной госплощадке.

Я зову себя мастером-самоделкиным. Увлекаюсь ручной сборкой автомобилей и тракторов на основе разных моделей, а также станков и приспособлений для гаража. В моем автопарке — самодельные микроавтобус «Глория», Peugeot 405 и три мини-трактора. Лет десять назад освоил интернет и начал рассказывать в соцсетях о разработках. Сегодня у моего видеоблога на YouTube — 18,7 тысяч подписчиков, с которыми уже успел поделиться новостью о победе, — рассказал конструктор-любитель Юрий Журавлев.

Юрий Журавлёв. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Попискивая левой кнопкой мыши, ввел фамилию, имя, отчество, добрался до иностранных слов. Слово «пароль» было понятно из сериала про Штирлица, а «логин» потребовало концентрации умственных способностей. Впоследствии, размышляя о переменах в жизни людей, отметил: сколько хлопот и затрат времени удалось сократить, используя в общем-то несложную технологию общения человека с компьютером, — написал в конкурсной работе Евгений Порубов.

Евгений Порубов. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету» посвящен личным достижениям людей возраста 50+ в изучении компьютерной грамотности. Организаторами выступают «Ростелеком», Социальный фонд России (СВР), АНО «Цифровая экономика» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В 2023 году в жюри поступило более пяти тысяч заявок из 77 регионов страны. Победителями в разных номинациях в итоге стали 18 человек, еще 15 участников возраста 90+ отмечены поощрительными призами.

Конкурс проводится уже в девятый раз, и каждый год алтайские пенсионеры становятся призерами в разных номинациях. Некоторые из них учились на наших бесплатных курсах «Азбука интернета», после чего решились принять участие в нелегкой конкурентной борьбе. Желаю всем, кто освоил компьютер и интернет, развивать свои знания и не останавливаться на достигнутом, — сказал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Для справки: За все время проведения конкурса его участниками стали более 35 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Победителями и призерами объявлены 227 человек, включая жителей Алтайского края.

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