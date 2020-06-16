«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков

Консультации для абонентов «Ростелекома» оказывает «Национальная юридическая служба „Амулекс“», которая более 10 лет предоставляет дистанционные юридические услуги физическим лицам и компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса в России.

Постепенно все больше услуг переходят в онлайн, и юридическая сфера — не исключение. Это очень удобно, потому что далеко не всегда требуется очная встреча со специалистом. Например, вопросы по правильному расчету транспортного налога, по взысканию алиментов или вступлению в наследство можно уточнить дистанционно. Кроме того, удаленно легко заказать и экспертизу документов для получения социальных льгот: заранее отправить копии оригиналов юристу и получить развернутый ответ в нужные сроки.