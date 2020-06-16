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«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков

Компания «Ростелеком» запустила на территории Сибири новый сервис с доступом к юридическим онлайн-консультациям. Услуга «Ростелеком. Юрист» позволяет в любое время дистанционно запрашивать информацию по правовым вопросам, в том числе получать советы по правилам оформления документов или срокам получения социальных льгот.

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Консультации для абонентов «Ростелекома» оказывает «Национальная юридическая служба „Амулекс“», которая более 10 лет предоставляет дистанционные юридические услуги физическим лицам и компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса в России.

Александр Бойкиня,
заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом

Постепенно все больше услуг переходят в онлайн, и юридическая сфера — не исключение. Это очень удобно, потому что далеко не всегда требуется очная встреча со специалистом. Например, вопросы по правильному расчету транспортного налога, по взысканию алиментов или вступлению в наследство можно уточнить дистанционно. Кроме того, удаленно легко заказать и экспертизу документов для получения социальных льгот: заранее отправить копии оригиналов юристу и получить развернутый ответ в нужные сроки.

Пользователи сервиса могут составить «Дорожную карту» — план действий для сбора и подачи документов в государственные органы, включая адреса, телефоны и график работы всех структур, в которые необходимо обратиться. Специалисты также помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг, а при необходимости проверят обоснованность и соответствие нормам действующего законодательства РФ отказа в предоставлении льгот.

Подключение новой услуги по тарифу «Личный адвокат» доступно абонентам, у которых подключен домашний телефон от «Ростелекома», а также тем, кто пользуется домашним интернетом или интерактивным ТВ цифрового провайдера.

ПАО «Ростелеком»

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