Роструд: как будем отдыхать в феврале 2023

Как россияне будут отдыхать в феврале 2023 года, рассказали в пресс-службе Роструда.

Перед Днем защитника отечества рабочая неделя будет короткой. Она продлится с 20 по 22 февраля.

Пресс-служба уточняет, что 22 февраля — предпраздничный день.

«Его (рабочего дня) продолжительность сокращается на 1 час», — подчеркивают в сообщении.

Рост числа выходных, с 23 по 26 февраля, вызван переносом выходного дня с воскресенья 1 февраля на пятницу 24 февраля.

Роструд напоминает, что при «шестидневке» суббота 25 февраля — рабочий день.

Ранее кабмин не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря.