Роструд: как будем отдыхать в феврале 2023

Перед Днем защитника отечества рабочая неделя будет короткой. Она продлится с 20 по 22 февраля.
Пресс-служба уточняет, что 22 февраля — предпраздничный день.
«Его (рабочего дня) продолжительность сокращается на 1 час», — подчеркивают в сообщении.
Рост числа выходных, с 23 по 26 февраля, вызван переносом выходного дня с воскресенья 1 февраля на пятницу 24 февраля.
Роструд напоминает, что при «шестидневке» суббота 25 февраля — рабочий день.
Ранее кабмин не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря.
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