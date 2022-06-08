Роструд напомнил о длинных выходных с 11 по 13 июня

«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщили в ведомстве.
В Роструде также подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения зарплат сотрудникам, получающим оклад.
Сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивают дополнительное вознаграждение. Размер устанавливают коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Кстати, следующие длинные выходные планируются в ноябре, в честь Дня народного единства.