8 июня
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Жизнь

Роструд напомнил о длинных выходных с 11 по 13 июня

Из-за празднования Дня России следующая рабочая неделя будет сокращенной, напомнили в пресс-службе Роструда.

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«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщили в ведомстве.

В Роструде также подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения зарплат сотрудникам, получающим оклад.

Сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивают дополнительное вознаграждение. Размер устанавливают коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Кстати, следующие длинные выходные планируются в ноябре, в честь Дня народного единства.

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