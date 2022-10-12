12 октября
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» напоминает о необходимости подачи декларации о составе и свойствах сточных вод

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что до 1 ноября текущего года необходимо предоставить декларацию на 2023 год. В документе должны быть указаны сведения о фактических составе и свойствах сточных вод, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения.

Канализационные очистные сооружения.
Канализационные очистные сооружения.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«В соответствии с федеральным законодательством, подача декларации обязательна для абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод которых за период с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего года равен или превышает 30 кубометров в сутки с одного объекта. Если на дату отбора контрольных проб такой документ отсутствует, то к плате абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2. Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций нормативов состава сточных вод за исключением веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения», — пояснил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

После подачи декларации абонент вправе не чаще одного раза в месяц вносить в нее изменения, уведомив любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации водоканалом и подтвердив наличие соответствующих полномочий у лица, внесшего изменения в декларацию. Такое измененное заявление действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором документ был принят организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Отмечается, что компании с меньшим объемом сбрасываемых стоков также могут предоставлять декларацию, но для них это условие не является обязательным. Напомним, подача декларации регламентируется Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

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