9 ноября
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» напоминает: оплатить водоснабжение и водоотведение можно любым удобным способом

«Росводоканал Барнаул» напоминает своим абонентам, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Для удобства клиентов компания предлагает выбрать каждому наиболее удобный способ — очный формат или онлайн-сервисы.

Квитанция. Оплата.
Квитанция. Оплата.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

Жители могут оплатить водоснабжение и водоотведение через приложение «РВК.Услуги», на сайте barnaul.rosvodokanal.ru, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», в личном кабинете Системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте, а также перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность и очной оплаты для всех категорий клиентов — во фронт-офисе водоканала.

Также напоминаем, что ответственные абоненты примут участие в розыгрыше 15-ти тысяч подарочных кубометров холодной воды. В январе 2023 года будут определены 150 лицевых счетов, на которые будет зачислена сумма, равная стоимости ста кубометров воды.

«Росводоканал Барнаул» напоминаем клиентам, что своевременная и полная оплата коммунальных услуг — обязанность каждого абонента. За счет полученных средств компания осуществляет непрерывную операционную деятельность и реализует мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города.

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