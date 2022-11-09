«Росводоканал Барнаул» напоминает: оплатить водоснабжение и водоотведение можно любым удобным способом

«Росводоканал Барнаул» напоминает своим абонентам, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Для удобства клиентов компания предлагает выбрать каждому наиболее удобный способ — очный формат или онлайн-сервисы.

Жители могут оплатить водоснабжение и водоотведение через приложение «РВК.Услуги», на сайте barnaul.rosvodokanal.ru, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», в личном кабинете Системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте, а также перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность и очной оплаты для всех категорий клиентов — во фронт-офисе водоканала.

Также напоминаем, что ответственные абоненты примут участие в розыгрыше 15-ти тысяч подарочных кубометров холодной воды. В январе 2023 года будут определены 150 лицевых счетов, на которые будет зачислена сумма, равная стоимости ста кубометров воды.

«Росводоканал Барнаул» напоминаем клиентам, что своевременная и полная оплата коммунальных услуг — обязанность каждого абонента. За счет полученных средств компания осуществляет непрерывную операционную деятельность и реализует мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города.