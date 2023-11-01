1 ноября
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Жизнь

Росводоканал Барнаул назвал должников среди УК и ТСЖ

Сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом на 1 октября 2023 года превышает 495 млн рублей. Из них больше половины — почти 256 млн — долг управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

«Росводоканал Барнаул» назвал должников среди УК и ТСЖ.
«Росводоканал Барнаул» назвал должников среди УК и ТСЖ.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Лидерами антирейтинга по итогам третьего квартала стали ООО УК «Цезарь» с 22 периодами накопления задолженности и суммой чуть выше 3 млн рублей, ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского» — 19 периодов и 11,3 млн рублей. У двух компаний — ООО «УК ТРЕСТ» и ООО «Ресурс» — по 6 периодов с суммами 1,9 млн рублей и 5,7 млн рублей соответственно. Замыкает пятерку должников ООО УК «Базис», их 5 периодов неоплаты и долг 4,7 млн рублей.

Со злостными неплательщиками мы встречаемся в суде. Однако готовы рассматривать и вариант заключения мировых соглашений. Кроме того, мы практикуем совместную работу с УК и ТСЖ по ограничению услуги водоотведения жителям, которые систематически не вносят платежи за коммунальные услуги, — заявил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

На прошлой неделе Росводоканал Барнаул публиковал рейтинг образцовых УК и ТСЖ по оплате услуг предприятия в третьем квартале.

Справка: управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.

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