«Росводоканал Барнаул» провел Урок чистой воды

Работники водоканала рассказали детям о том, откуда берется вода и для чего она нужна. Ребята с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали — где и как в быту они пользуются водой. Но самой захватывающей частью мероприятия стали опыты, в которых воспитанники детского сада принимали участие. Специалист Центральной аналитической лаборатории Ксения Шашкина показала, как с помощью реагентов вода меняет цвет, очищается после смешивания с песком.

Урок чистой воды. Источник фото: «Росводоканал Барнаул» Урок чистой воды. Источник фото: «Росводоканал Барнаул» Урок чистой воды. Источник фото: «Росводоканал Барнаул»

Галина Федюшкина,

председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул»:

Мы первый раз проводили подобное занятие в детском саду. Конечно, волновались — как ребята воспримут такую тему, будет ли им интересно, запомнят ли они что-то из этого урока и как нам рассказывать, чтобы нас услышали и поняли. В итоге это оказался положительный опыт и для них, и для нас.

Уроки чистой воды уже давно стали традицией в барнаульском водоканале, и один из них обязательно проводится во Всемирный день водных ресурсов. Таким образом работники водоканала напоминают о том, насколько важную роль вода играет в жизни человека и как важно бережно относится к ней и окружающей среде.