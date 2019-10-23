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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» составил топ-3 способов передачи показаний счетчиков

В «Росводоканал Барнаул» провели мониторинг способов, с помощью которых абоненты передают показания приборов учета.

Наиболее популярный сервис — автоматический прием показаний по номеру 8 (3852) 99−50−55. Так принимаются и обрабатываются более 60% сведений о потреблении воды.

Наталья Семикрас,
начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул»:

Это самый удобный способ — нет ожидания и занятых линий, показания принимаются круглосуточно, абонент следует указаниям робота, а вся процедура занимает не больше 1,5−2 минут.

На втором месте — передача показаний через «Личный кабинет» системы «Город». К нему прибегают более 25% абонентов. Далее — передача показаний через сайт водоканала и посредством SMS на номер 8−903−767−2230 в формате «номер лицевого счета (9 цифр) пробел ХВ пробел текущее показание ГВ пробел текущее показание».

Напомним, что передавать показания приборов учета можно в любой день месяца, однако большинство абонентов делают это по традиции с 20 по 25 число. «Раньше в это время увеличивалась нагрузка на call-центр, возникали очереди и пропущенные звонки. С внедрением робота и расширением количества способов передачи показаний проблема стала менее актуальной. Мы надеемся, что нашим абонентам стало гораздо удобнее», — отметила Наталья Семикрас.

Стоит отметить, что «Росводоканал Барнаул» продолжит работу по внедрению новых сервисов для повышения качества обслуживания абонентов предприятия.

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