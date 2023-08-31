31 августа
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул»: Увидел открытый люк? Сообщи

В барнаульский водоканал с начала года поступило 370 заявок об открытых люках. Сотрудники предприятия оперативно отработали все — на колодцы водоканала установлены крышки, информация о «чужих» колодцах была передана компаниям, на балансе которых они находятся.

«Росводоканал Барнаул»: Увидел открытый люк? Сообщи!
«Росводоканал Барнаул»: Увидел открытый люк? Сообщи!
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Только на обслуживании водоканала находится более 60 000 колодцев водопровода и канализации. Наши специалисты регулярно проводят осмотр, но ежедневно проверить такое число люков просто невозможно. Поэтому мы просим жителей сообщать обо всех открытых колодцах, — обратился к жителям города и пригорода директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Передать информацию об открытом колодце можно по телефону 500-101, на главной странице сайте водоканала, нажав на кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!» или в официальной группе предприятия ВКонтакте.

Даже если люк находится на обслуживании другой ресурсоснабжающей организации, специалисты предприятия огородят небезопасный объект и передадут информацию по назначению.

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