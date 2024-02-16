16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Росводоканал Барнаул: «Увидел открытый люк? Сообщи!»

Росводоканал Барнаул напоминает жителям города и пригорода, что на сайте компании работает сервис «Увидел открытый люк? Сообщи!». Информацию об отсутствующих крышках колодцев также можно сообщить по телефону 500-101.

«Росводоканал Барнаул»: Увидел открытый люк? Сообщи!
«Росводоканал Барнаул»: Увидел открытый люк? Сообщи!
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Мы обслуживаем около 60 000 колодцев. Кроме этого в городе есть еще колодцы ливневой канализации, городских телефонных сетей, тепловых сетей. Любой открытый люк несет опасность — в него могут угодить люди, животные или машины, но их так много, что ежедневно контролировать каждый невозможно. Поэтому мы просим жителей города и пригорода при обнаружении колодца без крышки сообщить об этом, — рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

Если колодец относится к другой организации, специалисты водоканала обязательно огородят его и сообщат представителям компании, которая за него отвечает.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость