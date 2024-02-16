Росводоканал Барнаул: «Увидел открытый люк? Сообщи!»

Мы обслуживаем около 60 000 колодцев. Кроме этого в городе есть еще колодцы ливневой канализации, городских телефонных сетей, тепловых сетей. Любой открытый люк несет опасность — в него могут угодить люди, животные или машины, но их так много, что ежедневно контролировать каждый невозможно. Поэтому мы просим жителей города и пригорода при обнаружении колодца без крышки сообщить об этом, — рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.