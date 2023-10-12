Мы принимаем участие в зарыблении уже около десяти лет, это неотъемлемая часть нашей экологической политики. Мы забираем из Оби воду для её очищения и подачи в краны барнаульцев, а выпуская рыбу каждую осень, помогаем реке восстанавливать биологические ресурсы, — рассказала главный технолог «Росводоканал Барнаул» Светлана Трунова.

Выпущенная в Обь молодь сазана была выращена в специальных прудах в рыбном хозяйстве, вес каждой рыбки превышает 20 граммов.

«Росводоканал Барнаул» выпустил молодь сазана в Обь. Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Этой молоди около четырёх месяцев, это жизнеспособная рыба, которая отлично приспособится к обитанию в реке. Тем более выживаемость выпущенного сазана более 90%. К октябрю 2024 года вес этих рыб может вырасти до 2 кг, — рассказал начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Иван Пономарев.

Акция проводится при участии отдела водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов Алтайского края, регионального отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Алтайского филиала ФГБНУ «ВНИРО», Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Всего в реку одномоментно было выпущено почти 50 000 молодых рыб.