Росводоканал Барнаул восстанавливает благоустройство после зимних работ на сетях

Подрядчики водоканала продолжают восстанавливать городские территории, которые были повреждены во время ремонтных работ в осенне-зимний период. В порядок приводят дороги и тротуары, бордюры, газоны. Работы на проезжих частях будут завершены до 31 мая, на остальных участках — до конца июня.