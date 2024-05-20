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Жизнь

Росводоканал Барнаул восстанавливает благоустройство после зимних работ на сетях

Подрядчики водоканала продолжают восстанавливать городские территории, которые были повреждены во время ремонтных работ в осенне-зимний период. В порядок приводят дороги и тротуары, бордюры, газоны. Работы на проезжих частях будут завершены до 31 мая, на остальных участках — до конца июня.

Подрядчики водоканала продолжают восстанавливать городские территории.
Подрядчики водоканала продолжают восстанавливать городские территории.
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

В первую очередь асфальтируются самые крупные перекопы на максимально оживленных участках, эти адреса восстановлены ещё в апреле – например, на улицах Антона Петрова, Малахова, Димитрова и переулке Ядринцева, — рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

С 17 апреля по 15 мая восстановлено 1856 квадратных метров асфальтового покрытия, 243 квадратных метра газонов, полностью восстановлены 56 объектов.

В водоканале зафиксированы все адреса, где проводились работы, благоустройство будет полностью восстановлено.

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