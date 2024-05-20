Росводоканал Барнаул восстанавливает благоустройство после зимних работ на сетях

В первую очередь асфальтируются самые крупные перекопы на максимально оживленных участках, эти адреса восстановлены ещё в апреле – например, на улицах Антона Петрова, Малахова, Димитрова и переулке Ядринцева, — рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.
С 17 апреля по 15 мая восстановлено 1856 квадратных метров асфальтового покрытия, 243 квадратных метра газонов, полностью восстановлены 56 объектов.
В водоканале зафиксированы все адреса, где проводились работы, благоустройство будет полностью восстановлено.
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