«Росводоканал» выступил партнером фонда «Линия жизни»

Фонд «Линия жизни» и ГК «Росводоканал» сообщили о начале сотрудничества. В платежных квитанциях «Росводоканала» за октябрь 2021 года в Архангельске, Воронеже, Краснодаре и Барнауле появится QR-код благотворительного фонда «Линия жизни», отсканировав который клиенты компании смогут сделать пожертвование на помощь тяжелобольным детям.

«Мы благодарим сотрудников федерального оператора ЖКХ за поддержку наших подопечных и уверены, что клиенты „Росводоканала“ обратят внимание на наше сообщение. Эта акция позволит совершать добрые дела вместе с регулярными платежами за услуги компании, что удобно, просто и максимально доступно», — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

«Наши сотрудники принимают активное участие в волонтёрских программах для воспитанников детских домов во всех городах, где работает „Росводоканал“. Партнерство с фондом „Линия жизни“ это гораздо больше, чем часть концепции устойчивого развития нашей компании, это возможность присоединиться к благотворительности нашим абонентам», — отметил коммерческий директор ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев.

Справка

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6 млн пользователей в семи городах присутствия: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени; ежегодно подают в сеть более 550 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 520 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 17,3 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. Общая численность сотрудников — более 10 тысяч человек.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует приобретение медицинского оборудования, высокотехнологичные операции.

Основные программы фонда — высокотехнологичные методы лечения детских онкологических заболеваний, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов, восстановительное лечение, молекулярно-генетические обследования, а также системная помощь — приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования для российских больниц.

Так, например, фонд приобрел для НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина нейрохирургическую навигационную систему, которая дает возможность удалить опухоль, не повредив жизненно важные участки мозга и резко снизить травматичность операций.

Нейроэндоскопическая стойка для ДКРБ Республики Татарстан позволяет врачам с помощью малоинвазивного доступа лечить малышей с гидроцефалией. Теперь детям не требуется проводить недели в реанимации, возвращение к обычной жизни начинается уже через пару часов после операции.

«Линия жизни» поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 960 тяжелобольных детей. «Линия жизни» финансирует лечение детей по всей России.

Президент фонда — Фаина Яковлевна Захарова, общественный деятель, лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год. Награждена знаком отличия «За благодеяние» в 2013 году. Обе государственные награды в Кремле вручал Президент РФ Владимир Путин. Фаина Захарова входит в состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ и Координационного совета при Министерстве экономического развития.