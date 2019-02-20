Росздравнадзор проверил клинику ведущей программы о здоровье Елены Малышевой

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили в клинике различные нарушения. В частности, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, тонометра, перевязочного стола, холодильника и некоторых других медицинских изделий, а один из пластических хирургов не имел необходимого пятилетнего стажа работы.

Медцентр Елены Малышевой устранил все выявленные нарушения. Об этом говорится в заявлении самой ведущей программы «Жить здорово» на Первом канале.

«Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены», — сообщается в заявлении.