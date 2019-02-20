Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Росздравнадзор проверил клинику ведущей программы о здоровье Елены Малышевой

Медицинский центр Елены Малышевой оштрафовали на 100 тыс. рублей после проверки Росздравнадзра, пишет «Российская газета».

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили в клинике различные нарушения. В частности, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, тонометра, перевязочного стола, холодильника и некоторых других медицинских изделий, а один из пластических хирургов не имел необходимого пятилетнего стажа работы.

Медцентр Елены Малышевой устранил все выявленные нарушения. Об этом говорится в заявлении самой ведущей программы «Жить здорово» на Первом канале.

«Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены», — сообщается в заявлении.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость