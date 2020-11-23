Росздравнадзор решил внезапно проверить алтайский минздрав

Проверки проводятся по поручению, которое сформировал координационный совет при правительстве страны.

«В отношении Министерства Республики Алтай начата выездная внеплановая проверка по вопросам выработки и соблюдения мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также своевременного и полного развертывания дополнительных инфекционных коек, их оснащение медицинским оборудованием», — говорится на сайте Росздравнадзора.

На Алтае 22 ноября выявили 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с учетом этого в регионе лабораторно подтверждено 10 587 случаев заболевания. Зарегистрировано 95 летальных случаев.

На сайте Росздравнадзора по Алтайскому краю о проверке не сообщается, в самом краевом минздраве информацией об этом тоже не располагают.