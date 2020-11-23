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Жизнь

Росздравнадзор решил внезапно проверить алтайский минздрав

Росздравнадзор проводит внеплановую проверку министерства здравоохранения Республики Алтай. Специалисты оценивают меры, которые предпринимает ведомство для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Проверки проводятся по поручению, которое сформировал координационный совет при правительстве страны.

«В отношении Министерства Республики Алтай начата выездная внеплановая проверка по вопросам выработки и соблюдения мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также своевременного и полного развертывания дополнительных инфекционных коек, их оснащение медицинским оборудованием», — говорится на сайте Росздравнадзора.

На Алтае 22 ноября выявили 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с учетом этого в регионе лабораторно подтверждено 10 587 случаев заболевания. Зарегистрировано 95 летальных случаев.

На сайте Росздравнадзора по Алтайскому краю о проверке не сообщается, в самом краевом минздраве информацией об этом тоже не располагают.

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