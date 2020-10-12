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«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.

В 2020 году исполнилось 30 лет со дня учреждения Международного дня пожилых людей. Главная цель праздника — обратить внимание общества на трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.
«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.
Фото АО «АПЗ «Ротор»

В этом году пандемия COVID-19 вызвала потрясения во всем мире и особенно отразилась на старшем поколении. Учитывая высокие риски, с которыми сталкиваются пожилые люди в это период, нужно помнить, что им необходима особая поддержка в этот непростой период.

АО «АПЗ «Ротор» в рамках месячника пожилых людей провел благотворительную акцию для постояльцев КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)», подарив учреждению тепловентиляторы «Ротор». Также тепловентиляторы получили 40 ветеранов труда завода «Ротор».

«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.
«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.
Фото АО «АПЗ «Ротор»
«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.
«Ротор» провел благотворительную акцию в рамках месячника пожилых людей.
Фото АО «АПЗ «Ротор»

Ирина Владимировна Цомаева,
заместитель генерального директора по экономике АО «АПЗ «Ротор»:

Мы всегда стараемся поддерживать ветеранов труда нашего предприятия. Нам важно, чтобы они знали: мы помним и ценим их огромный вклад в развитие завода «Ротор». Реальную и посильную помощь в рамках месячника пожилых людей мы решили оказать и Барнаульскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. В юбилейный год международного праздника, а также в этот непростой период пандемии коронавируса мы не могли остаться в стороне.

В период осенних холодов и предстоящей зимы, когда в помещениях бывает прохладно, тепловентиляторы «Ротор» будут согревать наших уважаемых ветеранов и создавать им комфортные условия.

АО «АПЗ «Ротор» желает здоровья и хорошего настроения всем людям пожилого возраста в любую погоду!

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