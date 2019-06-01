Роуминг, завещания, банковские карты: что изменится в жизни россиян в июне-2019

Важные законы и нормы вступят в силу в июне 2019 года и коснутся многих россиян.

Традиционно рассказываем об этих новшествах на законодательном уровне.

Роуминг

С 1 июня вступает в силу закон об отмене внутрироссийского роуминга — все входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории России. Действовать новые условия будут автоматически на всех тарифах и без дополнительной платы и подключения услуг, пишет ТАСС.

Амнистия капиталов

Продлить амнистию капиталов еще на год поручил президент РФ Владимир Путин и подписал соответствующий пакет законов. Подать спецдекларацию в рамках третьего этапа кампании по добровольному декларированию активов и счетов можно будет с 1 июня по 29 февраля 2020 года.

Амнистией смогут воспользоваться те граждане, которые готовы перевести деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию.

Споры по ОСАГО

С 1 июня до подачи иска в суд возникшие споры между потерпевшим и страховщиком <при противоречиях по ОСАГО> в обязательном порядке будет рассматривать финансовый омбудсмен.

ОСАГО. Михаил Хаустов

Обращение к омбудсмену для граждан — бесплатное, а страховщики будут платить за рассмотрение каждой жалобы: 45 тыс. рублей — если решение примут в пользу клиента, 0 рублей — если в их. При этом если во время рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит условия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

К омбудсмену можно обратиться и по выплатам трехлетней давности.

Завещания

С 1 июня вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян распоряжаться своим имуществом после смерти.

Теперь супруги смогут составить совместное завещание, которое определит, какое имущество, кому и в какой последовательности перейдет, если умрут они оба или кто-то один из них <при разводе такое завещание утратит силу и перестанет действовать>.

Россияне теперь смогут заключать наследственные договоры. Документ представляет собой соглашение между наследователем и его наследниками. Последние берут на себя какие-либо обязательства перед составителем завещания. В частности, они должны будут ухаживать за ним или пожертвовать часть наследства на благотворительность.

Займы , банковские карты. СС0

Банковские карты

С 27 июня усиливается контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных банков.

Такой контроль необходим для анализа денежных потоков и оперативного определения схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности, пишет «РГ».