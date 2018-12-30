Рождение и распад СССР: как делили ядерное оружие, Крым и Байконур

30 декабря 1920 года на месте Российской империи возник СССР. Государство, которое до сих пор вызывает споры общественности. О рождении и гибели СССР со всеми вытекающими последствиями — читайте в материале altapress.ru

Краткое содержание

Образование СССР

События Февральской революции 1917 года подтолкнули императорскую Россию к распаду. Портал «Назад в СССР» сообщает, что новое Временное правительство не смогло восстановить порядок в стране. Воспользовавшись возникшим политическим хаосом, к власти пришли большевики. Партия, которой руководил Владимир Ленин, вместе с левыми эссерами и анархистами - приняла Декрет о мире и Декрет о земле.

В 1918 году началась Гражданская война. Поводом к ней стал роспуск Учредительного собрания и раскол в революционном движении большевиков. Борьба между «белыми» и «красными» продолжалась 4 года. За это время на месте бывшей империи и некоторых захваченных территорий по национальному принципу сформировались несколько советских республик: Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская. В каждой из них у власти находились большевики.

Последняя страница Договора об образовании СССР с подписями СС0

Сложившаяся ситуация требовала объединения этих территорий. Война завершилась победой большевиков («красных»). Их Российская коммунистическая партия смогла создать единый госаппарат.

Иосиф Сталин подготовил план объединения республик, который в дальнейшем скорректировал Владимир Ленин. На конференции 29 декабря 1922 года четыре республики подписали Договор об образовании СССР. 30 декабря соглашение одобрил Всесоюзный съезд Советов, в этот же день документ вступил в силу. Каждая из республик СССР формально считалась суверенным государством и имела право свободного выхода из союза.

Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР Евгений Ткаченко , Государственный исторический музей Южного Урала Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР Евгений Ткаченко , Государственный исторический музей Южного Урала Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР Евгений Ткаченко , Государственный исторический музей Южного Урала

Распад СССР

В 1970 — 1980 годы в СССР один за другим вспыхивали межнациональные конфликты.Inance.ru сообщает, что правительство их игнорировало, продолжая подчеркивать идеологию государства: СССР — дружная семья братских народов.

Отличалась от действительного положения дел не только идеология, но и конструкция органов власти каждой из республик. У них не было необходимого им суверенитета. Одно из ярких тому подтверждений — противостояние президента СССР Горбачева и президента РСФСР Ельцина, который отстаивал необходимость суверенитета для РСФСР.

Трудности были во всех сферах жизни, но положение СССР окончательно пошатнула война законов. В 1990 году начался «Парад суверенитетов» — все союзные и многие автономные республики приняли Декларацию о суверенитете. В ней они оспорили приоритет всесоюзных законов над республиканскими.

Они частично отказались от выплаты налогов, установили контроль за экономикой внутри республик. Многие из республик, входивших в состав союза, активно боролись за свою суверенность и за выход из-под влияния правительства СССР. Таким борцом в том числе стала РСФСР. Российская республика оказала большое влияние на остальные государства. В конечном итоге, все привело к событиям 26 декабря 1991 года — распаду Советского Союза

Административная карта СССР 1989 года СС0 Административная карта России 1991 года СС0

Что после СССР?

Для республик, вышедших из-под влияния СССР, открылся путь на мировую политическую арену как для самостоятельных государств. Для России начался период преобразований в экономике и политике. Среди них: либерализация цен, запрет КПСС. А на многих территориях бывшего СССР вспыхнули вооруженные межнациональные конфликты.

Проблема ядерного оснащения разрешилась в пользу России: Украина, Казахстан и Белоруссия отказались от статуса ядерных держав и передали ей весь военный атомный потенциал. В урегулировании этого вопроса России пришли на помощь США. По соглашению 24 октября 1991 года в Россию вывезли украинские атомные заряды, а на деньги США уничтожили стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет.

Долго решался вопрос с разделом Черноморского флота. Его судьба окончательно определилась только в 1997 году. После подписания нескольких соглашений России отошли 80% кораблей. При этом страна потеряла главную военно-морскую базу — Крым.

Черноморский флот РИА Новости / Сергей Петросян

Космодром Байконур после распада СССР оказался на территории республики Казахстан и финансирование объекта приостановили. Ситуация разрешилась благодаря договору о долгосрочной аренде. Россия заключила его с Казахстаном до 2050 года.