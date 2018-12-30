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Рождение и распад СССР: как делили ядерное оружие, Крым и Байконур

30 декабря 1920 года на месте Российской империи возник СССР. Государство, которое до сих пор вызывает споры общественности. О рождении и гибели СССР со всеми вытекающими последствиями — читайте в материале altapress.ru

Митинг за сохранение СССР
Митинг за сохранение СССР
zviazda.by
Краткое содержание

Образование СССР

События Февральской революции 1917 года подтолкнули императорскую Россию к распаду. Портал «Назад в СССР» сообщает, что новое Временное правительство не смогло восстановить порядок в стране. Воспользовавшись возникшим политическим хаосом, к власти пришли большевики. Партия, которой руководил Владимир Ленин, вместе с левыми эссерами и анархистами - приняла Декрет о мире и Декрет о земле.

В 1918 году началась Гражданская война. Поводом к ней стал роспуск Учредительного собрания и раскол в революционном движении большевиков. Борьба между «белыми» и «красными» продолжалась 4 года. За это время на месте бывшей империи и некоторых захваченных территорий по национальному принципу сформировались несколько советских республик: Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская. В каждой из них у власти находились большевики.

Последняя страница Договора об образовании СССР с подписями
Последняя страница Договора об образовании СССР с подписями
СС0

Сложившаяся ситуация требовала объединения этих территорий. Война завершилась победой большевиков («красных»). Их Российская коммунистическая партия смогла создать единый госаппарат.

Иосиф Сталин подготовил план объединения республик, который в дальнейшем скорректировал Владимир Ленин. На конференции 29 декабря 1922 года четыре республики подписали Договор об образовании СССР. 30 декабря соглашение одобрил Всесоюзный съезд Советов, в этот же день документ вступил в силу. Каждая из республик СССР формально считалась суверенным государством и имела право свободного выхода из союза.

Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР
Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР
Евгений Ткаченко, Государственный исторический музей Южного Урала
Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР
Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР
Евгений Ткаченко, Государственный исторический музей Южного Урала
Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР
Дворец спорта «Юность». Торжественное собрание по случаю 60-летия образования СССР
Евгений Ткаченко, Государственный исторический музей Южного Урала

Распад СССР

В 1970 — 1980 годы в СССР один за другим вспыхивали межнациональные конфликты.Inance.ru сообщает, что правительство их игнорировало, продолжая подчеркивать идеологию государства: СССР — дружная семья братских народов.

Отличалась от действительного положения дел не только идеология, но и конструкция органов власти каждой из республик. У них не было необходимого им суверенитета. Одно из ярких тому подтверждений — противостояние президента СССР Горбачева и президента РСФСР Ельцина, который отстаивал необходимость суверенитета для РСФСР.

Трудности были во всех сферах жизни, но положение СССР окончательно пошатнула война законов. В 1990 году начался «Парад суверенитетов» — все союзные и многие автономные республики приняли Декларацию о суверенитете. В ней они оспорили приоритет всесоюзных законов над республиканскими.

Они частично отказались от выплаты налогов, установили контроль за экономикой внутри республик. Многие из республик, входивших в состав союза, активно боролись за свою суверенность и за выход из-под влияния правительства СССР. Таким борцом в том числе стала РСФСР. Российская республика оказала большое влияние на остальные государства. В конечном итоге, все привело к событиям 26 декабря 1991 года — распаду Советского Союза

Административная карта СССР 1989 года
Административная карта СССР 1989 года
СС0
Административная карта России 1991 года
Административная карта России 1991 года
СС0

Что после СССР?

Для республик, вышедших из-под влияния СССР, открылся путь на мировую политическую арену как для самостоятельных государств. Для России начался период преобразований в экономике и политике. Среди них: либерализация цен, запрет КПСС. А на многих территориях бывшего СССР вспыхнули вооруженные межнациональные конфликты.

Проблема ядерного оснащения разрешилась в пользу России: Украина, Казахстан и Белоруссия отказались от статуса ядерных держав и передали ей весь военный атомный потенциал. В урегулировании этого вопроса России пришли на помощь США. По соглашению 24 октября 1991 года в Россию вывезли украинские атомные заряды, а на деньги США уничтожили стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет.

Долго решался вопрос с разделом Черноморского флота. Его судьба окончательно определилась только в 1997 году. После подписания нескольких соглашений России отошли 80% кораблей. При этом страна потеряла главную военно-морскую базу — Крым.

Черноморский флот
Черноморский флот
РИА Новости / Сергей Петросян

Космодром Байконур после распада СССР оказался на территории республики Казахстан и финансирование объекта приостановили. Ситуация разрешилась благодаря договору о долгосрочной аренде. Россия заключила его с Казахстаном до 2050 года.

Стартовая площадка космических кораблей на Байконуре, 1960 год
Стартовая площадка космических кораблей на Байконуре, 1960 год
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Валентина Терешкова перед стартом у лифта космического корабля, 1960 год
Валентина Терешкова перед стартом у лифта космического корабля, 1960 год
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
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