Рождение универмага. 9 фактов о барнаульском ЦУМе, который строили-строили и все-таки построили

Появление ЦУМа в Барнауле пришлось на то время, когда товары на прилавках можно было «пощупать», а не разглядывать сквозь стекла витрин. Altapress.ru нашел старые фотографии ЦУМа, узнал несколько фактов о его создании и развитии, которое оказалось не самым простым.

Центральный универмаг на пр. Ленина в Барнауле, фото 1986 года.

1. Центральный универмаг столицы края было решено построить трехэтажным на 100 торговых мест площадью 1597 кв. м. Застройщиком выступило управление торговли крайисполкома, а генподрядчиком — БСУ-2 треста «Барнаулжилстрой». Разрешение на строительство было получено 30 мая 1958 года.

2. Строительство было непростым — то выйдет из строя экскаватор, то кончатся стройматериалы и испортится погода. В 1962 году начальник инспекции ГАСК Барнаула писал в заключении о проверке качества работ, что строительство здания идет с отступлениями от типового проекта, технических условий, и с большими дефектами в строительно-монтажных работах.

3. Чтобы устранить допущенные дефекты, из Новосибирского филиала «Союзгипроторг» пригласили авторов проекта.

Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова , дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay Филиал ЦУМа на пр. Калина , 10 , фото 1964 года. vk.com/public71335292 Часы на гостинице «Центральной», которая прилегала к ЦУМу , фото 31 декабря 1977 года. vk.com/public71335292

4. Открытие Центрального универмага состоялось в Барнауле 1 марта 1964 года, но по документам здание ввели в эксплуатацию только 31 декабря. Директором магазина был назначен Герман Гудукин.

5. Сначала дела у ЦУМа шли негладко: проверки проводились регулярно — обнаруживалось отсутствие до 96 наименований утвержденного товара, после ревизии выяснялось, что есть нарушения в финансово-хозяйственной деятельности. Многие товары продавали с дефектами, искусственно создавали высокий процент выполнения плана товарооборота, а работникам выплачивали премии. Также замечали грубое и невнимательное отношение продавцов к покупателям.

6. После всех неприятностей руководство универмага сделало выводы и уже в 1967 году коллектив получил переходящее Красное знамя.

Филиал ЦУМа на пр. Калина , 10 , фото 1964 года. vk.com/public71335292 ЦУМ , дата фото не указана. vk.com/public71335292 ЦУМ , фото 1967 года. vk.com/public71335292

7. В 1968 году магазин выполнил план товарооборота на 101,2%. Для успешного выполнения плана товары закупали децентрализовано, также универмаг предоставлял услуги по ремонту и пошиву одежды.

8. 1 декабря 1975 года Барнаульский горисполком разрешил ЦУМу строительство кирпичной пристройки к существующему зданию, благоустройство двора и ограждение территории.

ЦУМ , дата фото не указана. vk.com/public71335292 ЦУМ , фото 1964 года. vk.com/kraevedaltay ЦУМ , фото 1990 года. vk.com/public71335292

9. В 1990 году в ЦУМе работали кафетерий и отдел по обслуживанию ветеранов Железнодорожного района.