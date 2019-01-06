Рождественские богослужения в Барнауле: в какие храмы сходить

6 января в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества, утром 7 января начнутся Божественные литургии. В Покровском кафедральном соборе богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщает Барнаульская епархия.
Расписание богослужений на Рождество Христово в Барнауле
6 января
23:00 — Встреча архиерея.
23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.
6 января
00:00 — Божественная литургия.
7 января
9:30 — Божественная литургия.
12:30 — Рождественский концерт воскресной школы.
16:00 — Великая вечерня, утреня.
6 января
23.40 — Часы.
7 января
00.00 — Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00).
8.40 — Поздняя Божественная Литургия.
17.00 — Великая Рождественская вечерня.
6 января
00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
7 января
9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
17:00 — Вечернее богослужение.
8 января
8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
6 января
00:00 — Ночная Божественная литургия.
9 января
17:00 — Всенощное бдение.
7 января
00.00 — Рождественская Божественная литургия.
10.00 — Молебен.
Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00
Как будет ходить транспорт в Рождество в Барнауле
с 6 на 7 января с ночной праздничной службы можно будет уехать на трамвае и троллейбусе бесплатно.
Расписание движения общественного транспорта:
01:30 от Покровского кафедрального трамваями № 1, 7 до «Докучаево» и «Кордона»,
а также по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр-кт Красноармейский — пл. «Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»;
01:45 от Свято-Никольской церкви троллейбусами № 1, 6;
01:15 от Александро-Невского собора трамваями № 8, 9.