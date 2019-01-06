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6 января
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Рождественские богослужения в Барнауле: в какие храмы сходить

В ночь с 6 на 7 января в православных церквях совершают ночные праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову. Главная рождественская служба в Барнауле пройдет в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Рассказываем, куда еще можно сходить на богослужения и когда.

Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов

6 января в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества, утром 7 января начнутся Божественные литургии. В Покровском кафедральном соборе богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщает Барнаульская епархия.

Расписание богослужений на Рождество Христово в Барнауле

Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)

6 января

23:00 — Встреча архиерея.

23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.

Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января

00:00 — Божественная литургия.

7 января

9:30 — Божественная литургия.

12:30 — Рождественский концерт воскресной школы.

16:00 — Великая вечерня, утреня.

Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов
Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)

6 января

23.40 — Часы.

7 января

00.00 — Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00).

8.40 — Поздняя Божественная Литургия.

17.00 — Великая Рождественская вечерня.

Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25а)

6 января

00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.

7 января

9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

17:00 — Вечернее богослужение.

8 января

8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)

6 января

00:00 — Ночная Божественная литургия.

9 января

17:00 — Всенощное бдение.



7 января

00.00 — Рождественская Божественная литургия.

10.00 — Молебен.

Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00

Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов

Как будет ходить транспорт в Рождество в Барнауле

с 6 на 7 января с ночной праздничной службы можно будет уехать на трамвае и троллейбусе бесплатно.

Расписание движения общественного транспорта:

01:30 от Покровского кафедрального трамваями № 1, 7 до «Докучаево» и «Кордона»,
а также по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр-кт Красноармейский — пл. «Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»;

01:45 от Свято-Никольской церкви троллейбусами № 1, 6;

01:15 от Александро-Невского собора трамваями № 8, 9.

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