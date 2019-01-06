Рождественские богослужения в Барнауле: в какие храмы сходить

В ночь с 6 на 7 января в православных церквях совершают ночные праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову. Главная рождественская служба в Барнауле пройдет в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Рассказываем, куда еще можно сходить на богослужения и когда.

6 января в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества, утром 7 января начнутся Божественные литургии. В Покровском кафедральном соборе богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщает Барнаульская епархия.

Расписание богослужений на Рождество Христово в Барнауле

Покровский кафедральный собор ( Никитина , 137) 6 января 23:00 — Встреча архиерея. 23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.

Дмитриевский храм ( площадь Спартака , 10) 6 января 00:00 — Божественная литургия. 7 января 9:30 — Божественная литургия. 12:30 — Рождественский концерт воскресной школы. 16:00 — Великая вечерня, утреня.

Рождество в Барнауле , 7 января 2015. Михаил Хаустов

Александро-Невский Собор ( Антона Петрова , 221) 6 января 23.40 — Часы. 7 января 00.00 — Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00). 8.40 — Поздняя Божественная Литургия. 17.00 — Великая Рождественская вечерня.

Иоанно-Богословский храм ( Шумакова , 25а) 6 января 00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. 7 января 9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь. 17:00 — Вечернее богослужение. 8 января 8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

Рождество в Барнауле , 7 января 2015. Михаил Хаустов

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении ( Ядринцева , 66) 6 января 00:00 — Ночная Божественная литургия. 9 января 17:00 — Всенощное бдение.





7 января



00.00 — Рождественская Божественная литургия.



10.00 — Молебен.



Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00

Рождество в Барнауле , 7 января 2015. Михаил Хаустов

Как будет ходить транспорт в Рождество в Барнауле

с 6 на 7 января с ночной праздничной службы можно будет уехать на трамвае и троллейбусе бесплатно.

Расписание движения общественного транспорта:

01:30 от Покровского кафедрального трамваями № 1, 7 до «Докучаево» и «Кордона»,

а также по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр-кт Красноармейский — пл. «Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»;

01:45 от Свято-Никольской церкви троллейбусами № 1, 6;

01:15 от Александро-Невского собора трамваями № 8, 9.