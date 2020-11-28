Рождественский пост 2020: как правильно соблюдать и что нельзя делать

Рождественский пост в 2020 году начинается 28 ноября и продлится до праздника Рождества Христова. Он считается менее строгим, чем Великий или Успенский. Рассказываем, как правильно соблюдать пост и что делать нельзя.

Сколько будет длиться Рождественский пост?

Даты Рождественского поста ежегодно неизменны. Его соблюдают сорок дней с 28 ноября по 6 января.

Что такое Рождественский пост?

Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. По-другому его еще называют Филлипоский пост или Филипповки.

Рождественский пост — один из самых древних. Известно, что уже в 4 веке у христиан был период длительного воздержания перед праздником Рождества Христова. Правда, каких-либо единых правил на этот счет не было. В одних общинах воздерживались в течение суток от еды и питья, в других в течение недели отказывались от мяса.

Церковь. Храм. Православие СС0

Что нужно делать в Рождественский пост?

В Рождественский пост верующие призваны задуматься над своей жизнью и встать на путь спасения. Поэтому священнослужители советуют в постные дни как можно чаще уделять время молитве и посещать богослужения.

Кроме того, постящемуся следует уделять больше внимания чтению Священного Писания и другой полезной для души литературы.

В эти дни священники призывают всех верующих позаботиться о своих родных и близких. А также о тех, кто остался без духовной и материальной поддержки.

Еще следует помнить, что если вы больны, то ограничивать себя в еде во время поста небезопасно для вашего здоровья. В связи с этим лучше спросить у доктора, который вас наблюдает, от каких продуктов вы можете спокойно отказаться в это время.

Церковь. Религия. Кадило СС0

Что нельзя делать в Рождественский пост?

Рождественский пост прежде всего связан с воздержанием. В это время часть продуктов находится под строгим запретом. К ним относится молоко, мясо и яйца, то есть продукты животного происхождения. В некоторые из дней существую послабления, которые позволяют включить в свое меню рыбу.

В дни поста рекомендуется воздержаться от участия в различных увеселительных мероприятиях. Любые развлечения лучше отложить до конца поста.

Также в это время под запретом остаются вредные привычки, такие как, например, курение и злоупотребление алкоголем.

В дни Рождественского поста нельзя ссориться, спорить и сквернословить.