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Рождественский пост 2018: календарь питания по дням

В 2018 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Он длится 40 дней — до праздника Рождества Христова, и считается строгим. Рассказываем, что можно и нельзя есть во время Рождественского поста каждый день.

Рождество. Елка. Игрушка
Рождество. Елка. Игрушка
СС0

Рождественский пост 2018−2019: календарь питания

Во время Рождественского поста нельзя есть продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца.

До 19 декабря (день памяти святителя Николая) по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом и прочее, сообщает журнал «Фома».

После 19 декабря пост становится строже. Рыба разрешается только в субботу и воскресенье.

Со 2 по 6 января рыбу есть нельзя совсем. Этот период называется «предпраздненство». Пищу с маслом едят только в субботу и воскресенье.

Самый строгий пост — в Сочельник, 6 января.

Эти правила — из строгого устава для монастырей. Верующие миряне, как правило, постятся менее строго (например, рыбу не едят только по средам и пятницам, а также 2−6 января). Кроме того, строгость поста зависит от состояния здоровья человека: в церкви рекомендуют обсудить ограничения в еде с врачом.

Салат из свежих овощей.
Салат из свежих овощей.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Рождественский пост 2018: питание по дням

1-я неделя Рождественского поста

  • 28 ноября, среда — горячая пища без масла;
  • 29 ноября, четверг — можно есть рыбу;
  • 30 ноября, пятница — горячая пища без масла;
  • 1 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 2 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.

2-я неделя Рождественского поста

  • 3 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 4 декабря, вторник — можно есть рыбу;
  • 5 декабря, среда — горячая пища без масла;
  • 6 декабря, четверг — можно есть рыбу;
  • 7 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 8 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 9 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
Рыба. Блюдо.
Рыба. Блюдо.
СС0

3-я неделя Рождественского поста

  • 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом;
  • 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
  • 12 декабря, среда — горячая пища без масла;
  • 13 декабря, четверг — можно есть рыбу;
  • 14 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 15 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 16 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.

4-я неделя Рождественского поста

  • 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 18 декабря, вторник — можно есть рыбу;
  • 19 декабря, среда — пища с растительным маслом;
  • 20 декабря, четверг — пища с растительным маслом;
  • 21 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 22 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 23 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
Зелень и овощи.
Зелень и овощи.
Михаил Хаустов

5-я неделя Рождественского поста

  • 24 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 25 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
  • 26 декабря, среда — пища с растительным маслом;
  • 27 декабря, четверг — пища с растительным маслом;
  • 28 декабря, пятница — пища с растительным маслом;
  • 29 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 30 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.

6-я неделя Рождественского поста

  • 31 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 1 января, вторник — пища с растительным маслом;
  • 2 января, среда — пища с растительным маслом;
  • 3 января, четверг — горячая пища без масла;
  • 4 января, пятница — сухоядение;
  • 5 января, суббота — пища с растительным маслом;
  • 6 января, воскресенье — сухоядение.
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