Рождественский пост 2018: календарь питания по дням

В 2018 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Он длится 40 дней — до праздника Рождества Христова, и считается строгим. Рассказываем, что можно и нельзя есть во время Рождественского поста каждый день.

Рождественский пост 2018−2019: календарь питания

Во время Рождественского поста нельзя есть продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца.

До 19 декабря (день памяти святителя Николая) по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом и прочее, сообщает журнал «Фома».

После 19 декабря пост становится строже. Рыба разрешается только в субботу и воскресенье.

Со 2 по 6 января рыбу есть нельзя совсем. Этот период называется «предпраздненство». Пищу с маслом едят только в субботу и воскресенье.

Самый строгий пост — в Сочельник, 6 января.

Эти правила — из строгого устава для монастырей. Верующие миряне, как правило, постятся менее строго (например, рыбу не едят только по средам и пятницам, а также 2−6 января). Кроме того, строгость поста зависит от состояния здоровья человека: в церкви рекомендуют обсудить ограничения в еде с врачом.

Салат из свежих овощей. Michael Stern , CC BY-SA 2.0 , part from original.

Рождественский пост 2018: питание по дням

1-я неделя Рождественского поста

28 ноября , среда — горячая пища без масла;

среда — горячая пища без масла; 29 ноября , четверг — можно есть рыбу;

четверг — можно есть рыбу; 30 ноября , пятница — горячая пища без масла;

пятница — горячая пища без масла; 1 декабря , суббота — можно есть рыбу;

суббота — можно есть рыбу; 2 декабря , воскресенье — можно есть рыбу.

2-я неделя Рождественского поста

3 декабря , понедельник — горячая пища без масла;

понедельник — горячая пища без масла; 4 декабря , вторник — можно есть рыбу;

вторник — можно есть рыбу; 5 декабря , среда — горячая пища без масла;

среда — горячая пища без масла; 6 декабря , четверг — можно есть рыбу;

четверг — можно есть рыбу; 7 декабря , пятница — горячая пища без масла;

пятница — горячая пища без масла; 8 декабря , суббота — можно есть рыбу;

суббота — можно есть рыбу; 9 декабря , воскресенье — можно есть рыбу.

Рыба. Блюдо. СС0

3-я неделя Рождественского поста

10 декабря , понедельник — пища с растительным маслом;

понедельник — пища с растительным маслом; 11 декабря , вторник — пища с растительным маслом;

вторник — пища с растительным маслом; 12 декабря , среда — горячая пища без масла;

среда — горячая пища без масла; 13 декабря , четверг — можно есть рыбу;

четверг — можно есть рыбу; 14 декабря , пятница — горячая пища без масла;

пятница — горячая пища без масла; 15 декабря , суббота — можно есть рыбу;

суббота — можно есть рыбу; 16 декабря , воскресенье — можно есть рыбу.

4-я неделя Рождественского поста

17 декабря , понедельник — горячая пища без масла;

понедельник — горячая пища без масла; 18 декабря , вторник — можно есть рыбу;

вторник — можно есть рыбу; 19 декабря , среда — пища с растительным маслом;

среда — пища с растительным маслом; 20 декабря , четверг — пища с растительным маслом;

четверг — пища с растительным маслом; 21 декабря , пятница — горячая пища без масла;

пятница — горячая пища без масла; 22 декабря , суббота — можно есть рыбу;

суббота — можно есть рыбу; 23 декабря , воскресенье — можно есть рыбу.

Зелень и овощи. Михаил Хаустов

5-я неделя Рождественского поста

24 декабря , понедельник — горячая пища без масла;

понедельник — горячая пища без масла; 25 декабря , вторник — пища с растительным маслом;

вторник — пища с растительным маслом; 26 декабря , среда — пища с растительным маслом;

среда — пища с растительным маслом; 27 декабря , четверг — пища с растительным маслом;

четверг — пища с растительным маслом; 28 декабря , пятница — пища с растительным маслом;

пятница — пища с растительным маслом; 29 декабря , суббота — можно есть рыбу;

суббота — можно есть рыбу; 30 декабря , воскресенье — можно есть рыбу.

6-я неделя Рождественского поста