Рождественский пост 2018: календарь питания по дням

Рождественский пост 2018−2019: календарь питания
Во время Рождественского поста нельзя есть продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца.
До 19 декабря (день памяти святителя Николая) по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом и прочее, сообщает журнал «Фома».
После 19 декабря пост становится строже. Рыба разрешается только в субботу и воскресенье.
Со 2 по 6 января рыбу есть нельзя совсем. Этот период называется «предпраздненство». Пищу с маслом едят только в субботу и воскресенье.
Самый строгий пост — в Сочельник, 6 января.
Эти правила — из строгого устава для монастырей. Верующие миряне, как правило, постятся менее строго (например, рыбу не едят только по средам и пятницам, а также 2−6 января). Кроме того, строгость поста зависит от состояния здоровья человека: в церкви рекомендуют обсудить ограничения в еде с врачом.
Рождественский пост 2018: питание по дням
1-я неделя Рождественского поста
- 28 ноября, среда — горячая пища без масла;
- 29 ноября, четверг — можно есть рыбу;
- 30 ноября, пятница — горячая пища без масла;
- 1 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 2 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
2-я неделя Рождественского поста
- 3 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 4 декабря, вторник — можно есть рыбу;
- 5 декабря, среда — горячая пища без масла;
- 6 декабря, четверг — можно есть рыбу;
- 7 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 8 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 9 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
3-я неделя Рождественского поста
- 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом;
- 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
- 12 декабря, среда — горячая пища без масла;
- 13 декабря, четверг — можно есть рыбу;
- 14 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 15 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 16 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
4-я неделя Рождественского поста
- 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 18 декабря, вторник — можно есть рыбу;
- 19 декабря, среда — пища с растительным маслом;
- 20 декабря, четверг — пища с растительным маслом;
- 21 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 22 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 23 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
5-я неделя Рождественского поста
- 24 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 25 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
- 26 декабря, среда — пища с растительным маслом;
- 27 декабря, четверг — пища с растительным маслом;
- 28 декабря, пятница — пища с растительным маслом;
- 29 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 30 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
6-я неделя Рождественского поста
- 31 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 1 января, вторник — пища с растительным маслом;
- 2 января, среда — пища с растительным маслом;
- 3 января, четверг — горячая пища без масла;
- 4 января, пятница — сухоядение;
- 5 января, суббота — пища с растительным маслом;
- 6 января, воскресенье — сухоядение.