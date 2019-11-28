Рождественский пост 2019: календарь питания
С 28 ноября по 2 января
Постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам, пишет pravmir.ru. Кроме того, рыба разрешается в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг.
В субботы и воскресенья, а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых можно выпить немного вина.
Пост не должен вредить здоровью. Следует «ослабить» пост при болезнях, интенсивном рабочем графике или учебе, в других жизненных ситуациях, когда важно полноценное сбалансированное питание. При проблемах со здоровьем перед постом стоит посоветоваться с врачом.
Со 2 по 5 января
В этот период верующие совсем не едят рыбу.
Сочельник 6 января
В этот день по традиции верующие держат самый строгий пост.
На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.
Важно помнить, что Рождественский пост — это не особая православная «диета». Это 40 дней для духовного роста, молитвы и добрых дел.
Отказ от развлечений и ограничения в еде — подготовка к Рождеству Христову. Верующие постятся, чтобы войти в праздник 7 января свободными от суеты и всего, что вредно для души.