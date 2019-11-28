Рождественский пост в 2019 году начинается 28 ноября. Он продлится до праздника Рождества Христова 7 января. Пост считается менее строгим, чем Великий или Успенский. Рассказываем, как правильно питаться во время Рождественского поста 2019.

Рождественский пост 2019: календарь питания

С 28 ноября по 2 января

Постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам, пишет pravmir.ru. Кроме того, рыба разрешается в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг.

В субботы и воскресенья, а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых можно выпить немного вина.

Пост не должен вредить здоровью. Следует «ослабить» пост при болезнях, интенсивном рабочем графике или учебе, в других жизненных ситуациях, когда важно полноценное сбалансированное питание. При проблемах со здоровьем перед постом стоит посоветоваться с врачом.

Со 2 по 5 января

В этот период верующие совсем не едят рыбу.

Рождество в Барнауле , 7 января 2015. Михаил Хаустов

Сочельник 6 января

В этот день по традиции верующие держат самый строгий пост.

На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.

Важно помнить, что Рождественский пост — это не особая православная «диета». Это 40 дней для духовного роста, молитвы и добрых дел.

Отказ от развлечений и ограничения в еде — подготовка к Рождеству Христову. Верующие постятся, чтобы войти в праздник 7 января свободными от суеты и всего, что вредно для души.