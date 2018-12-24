Рождественский Сочельник 2018 у католиков: традиции и обычаи праздника

Что такое Сочельник и почему так называется?
Сочельник — это канун церковных праздников Рождества и Крещения. Слово «сочельник» происходит от «сочиво»: так называются замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя, которые по уставу полагается есть в Сочельник, пишет pravoslavie.ru.
Католики празднуют Рождество Христово 25 декабря. Соответственно, католический Рождественский Сочельник наступает 24 декабря 2018.
Вместе с католиками в декабре Рождество празднуют лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь, уточняет РИА Новости.
Сочельник 2018 у католиков: традиции праздника
- В Сочельник во многих странах верующие строго постятся.
- 24 декабря всей семьей украшают елки и готовят праздничный ужин. Те, кто еще не исповедался, идут в церковь: они открыты с раннего утра.
- По традиции, праздничный ужин Сочельника — постный. В центре стола ставят освященный пресный хлеб — рождественские облатки. На них часто изображают сцены, связанные с Рождеством.
- Перед ужином вслух читают отрывок из Евангелия, в котором говорится о рождении Иисуса Христа.
- В начале ужина все делятся друг с другом облатками и желают добра и мира.
- В Сочельник за рождественским столом часто оставляют незанятое место. Пришедшего в гости примут как брата. Такой обычай — знак памяти о дорогих людях, которые не могут встретить праздник с семьей.
- В Рождественский Сочельник под белую скатерть подкладывают сено: оно напоминает о бедности пещеры, где родился Христос, и как Богородица положила рожденного сына в ясли на сено.
Что такое рождественские ясли?
Ясли — это кормушка для скота, куда Богородица положила родившегося Иисуса Христа. Яслями (в русской традиции — «вертеп») называют изображение пещеры, куда на ночь пастухи загоняли скот, и где родился Христос.
На западе вертеп — сценка из объемных фигур, изображающая Рождество. В ней всегда есть фигурки Младенца Христа в яслях, Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа. Остальные участники событий Рождества — пастухи, животные, находившиеся в пещере, ангелы и волхвы — могут присутствовать, а могут и нет, пишет РИА Новости.