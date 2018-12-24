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Рождественский Сочельник 2018 у католиков: традиции и обычаи праздника

Рождественский сочельник у католиков — 24 декабря 2018. По-другому этот день называют Вигилия. В Сочельник верующие идут в церковь, а затем наряжают елку и готовят праздничный постный ужин. Рассказываем, что такое рождественские ясли, облатки и с какими еще традициями связан Сочельник.

Католическое рождество.
Католическое рождество.
СС0

Что такое Сочельник и почему так называется?

Сочельник — это канун церковных праздников Рождества и Крещения. Слово «сочельник» происходит от «сочиво»: так называются замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя, которые по уставу полагается есть в Сочельник, пишет pravoslavie.ru.

Католики празднуют Рождество Христово 25 декабря. Соответственно, католический Рождественский Сочельник наступает 24 декабря 2018.

Вместе с католиками в декабре Рождество празднуют лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь, уточняет РИА Новости.

Католическое рождество.
Католическое рождество.
СС0

Сочельник 2018 у католиков: традиции праздника

  • В Сочельник во многих странах верующие строго постятся.
  • 24 декабря всей семьей украшают елки и готовят праздничный ужин. Те, кто еще не исповедался, идут в церковь: они открыты с раннего утра.
  • По традиции, праздничный ужин Сочельника — постный. В центре стола ставят освященный пресный хлеб — рождественские облатки. На них часто изображают сцены, связанные с Рождеством.
  • Перед ужином вслух читают отрывок из Евангелия, в котором говорится о рождении Иисуса Христа.
  • В начале ужина все делятся друг с другом облатками и желают добра и мира.
  • В Сочельник за рождественским столом часто оставляют незанятое место. Пришедшего в гости примут как брата. Такой обычай — знак памяти о дорогих людях, которые не могут встретить праздник с семьей.
  • В Рождественский Сочельник под белую скатерть подкладывают сено: оно напоминает о бедности пещеры, где родился Христос, и как Богородица положила рожденного сына в ясли на сено.
Рождество.
Рождество.
СС0

Что такое рождественские ясли?

Ясли — это кормушка для скота, куда Богородица положила родившегося Иисуса Христа. Яслями (в русской традиции — «вертеп») называют изображение пещеры, куда на ночь пастухи загоняли скот, и где родился Христос.

На западе вертеп — сценка из объемных фигур, изображающая Рождество. В ней всегда есть фигурки Младенца Христа в яслях, Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа. Остальные участники событий Рождества — пастухи, животные, находившиеся в пещере, ангелы и волхвы — могут присутствовать, а могут и нет, пишет РИА Новости.

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