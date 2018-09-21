Рождество Богородицы 2018: что нельзя делать в этот праздник

В 2018 году Рождество Пресвятой Богородицы православные празднуют 21 сентября. Дата из года не год не меняется. Рождество Богородицы — это первый великий праздник церковного года (последним считается Успение Богородицы). Altapress.ru рассказывает об истории, смысле и традициях праздника Рождества Богородицы, что можно есть и чего нельзя делать в этот день.

Что такое Рождество Богородицы?

21 сентября (8 сентября по старому стилю) православные празднуют очень важное событие — рождение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Дева Мария родилась в семье праведных родителей Иоакима и Анны.

Рождество Богородицы описано не в Евангелии, а в Протоевангелии Иакова, написанном во II веке. Отмечать же это событие как отдельный праздник христиане начали только ко второй половине V века. Об этом сообщает журнал «Фома».

В праздник Рождества Богородицы верующие ходят на службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.

Осень. СС0

Рождество Пресвятой Богородицы: народные традиции

Рождество Богородицы в народном сознании соединилось с праздником Осенины. Смысл этого события такой: завершаются полевые работы, лето уходит, жизнь переходит в следующую стадию.

Осенины праздновали 21 сентября, в день осеннего равноденствия. Рано утром женщины выходили к берегам водоемов, чтобы встретить матушку Осенину овсяным хлебом и киселём: они устраивали трапезу, пели песни, плясали и играли, сообщает pravmir.ru. Образ Осенины слился с образом Пресвятой Богородицы, поэтому к ней обращались так: «Богородица Пречистая, избави от маеты, надсады, от других отведи, моё житие-бытие освяти!»

Что можно есть на Рождество Богородицы-2018?

21 сентября в 2018 году — это пятница, постный день. В честь праздника Рождества Богородицы верующим можно есть рыбу. Но постящимся нельзя употреблять мясные, молочные продукты и яйца.

Церковь. Михаил Хаустов

Что нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы?

Церковь советует в праздник Рождества Богородицы не увлекаться различными поверьями и приметами. Например, в интернете пишут, что если женщина 21 сентября откажется подать милостыню, это может грозить бесплодием или неудачами в семейной жизни. В православии подобные приметы считают суевериями.

Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе в Рождество Богородицы-2018) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

В православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы не нужно сквернословить, завидовать, ругаться с окружающими.

В церкви советуют в православные праздники (как и в другие дни) воздержаться от заговоров, оккультных и магических обрядов. К этому в церкви относятся однозначно негативно.

И наконец, нельзя злоупотреблять алкоголем. Православный праздник — это повод для молитвы, духовного общения с Богом, а не для бурного праздника.