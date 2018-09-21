Рождество Богородицы 2018: что нельзя делать в этот праздник

Что такое Рождество Богородицы?
21 сентября (8 сентября по старому стилю) православные празднуют очень важное событие — рождение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Дева Мария родилась в семье праведных родителей Иоакима и Анны.
Рождество Богородицы описано не в Евангелии, а в Протоевангелии Иакова, написанном во II веке. Отмечать же это событие как отдельный праздник христиане начали только ко второй половине V века. Об этом сообщает журнал «Фома».
В праздник Рождества Богородицы верующие ходят на службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.
Рождество Пресвятой Богородицы: народные традиции
Рождество Богородицы в народном сознании соединилось с праздником Осенины. Смысл этого события такой: завершаются полевые работы, лето уходит, жизнь переходит в следующую стадию.
Осенины праздновали 21 сентября, в день осеннего равноденствия. Рано утром женщины выходили к берегам водоемов, чтобы встретить матушку Осенину овсяным хлебом и киселём: они устраивали трапезу, пели песни, плясали и играли, сообщает pravmir.ru. Образ Осенины слился с образом Пресвятой Богородицы, поэтому к ней обращались так: «Богородица Пречистая, избави от маеты, надсады, от других отведи, моё житие-бытие освяти!»
Что можно есть на Рождество Богородицы-2018?
21 сентября в 2018 году — это пятница, постный день. В честь праздника Рождества Богородицы верующим можно есть рыбу. Но постящимся нельзя употреблять мясные, молочные продукты и яйца.
Что нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы?
Церковь советует в праздник Рождества Богородицы не увлекаться различными поверьями и приметами. Например, в интернете пишут, что если женщина 21 сентября откажется подать милостыню, это может грозить бесплодием или неудачами в семейной жизни. В православии подобные приметы считают суевериями.
Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе в Рождество Богородицы-2018) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.
В православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы не нужно сквернословить, завидовать, ругаться с окружающими.
В церкви советуют в православные праздники (как и в другие дни) воздержаться от заговоров, оккультных и магических обрядов. К этому в церкви относятся однозначно негативно.
И наконец, нельзя злоупотреблять алкоголем. Православный праздник — это повод для молитвы, духовного общения с Богом, а не для бурного праздника.