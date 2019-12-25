Рождество Христово 2019: что важно знать о чуде, изменившем историю человечества

В чем суть праздника Рождество Христово
События, которым посвящен праздник, подробно описаны в Евангелии. Согласно церковному преданию, в правление императора Августа старец Иосиф из Назарета отправился в Вифлеем на перепись населения.
Со старцем была обрученная ему Мария: девушке было предсказано, что на нее сойдет Святой Дух, и она родит сына, который станет спасителем всего человечества. В тот момент, когда Иосиф и Мария шли в Вифлеем, девушка ждала ребенка.
Места в гостинице для Иосифа и Девы Марии не нашлось. Им пришлось заночевать в пещере для скота. Там родился сын Девы Марии, которого назвали Иисус Христос.
Именно от этого события мы ведем летоисчисление — «от Рождества Христова».
Первыми поклониться божественному младенцу пришли пастухи, которым о чуде поведал ангел. Затем пришли три мудреца (волхва), которых привела чудесная звезда, загоревшаяся на небе. Согласно Евангелию, мудрецы преподнесли Христу дары — золото, ладан и смирну.
Согласно христианскому вероучению, Иисус Христов — сын Бога, который воплотился на земле, чтобы искупить грехи человечества и своей смертью открыть людям врата Рая, закрытые после грехопадения первых людей.
Почему католики празднуют Рождество раньше православных
С 1054 года христианская церковь разделилась на православную, католическую и протестантскую.
Католики и протестанты стали вести отсчет дней по григорианскому календарю и праздновать Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, где Рождество отмечают 7 января.
Кто празднует Рождество 25 декабря
25 декабря Рождество Христово празднуют католики, протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также большая часть поместных православных церквей мира, которые пользуются Новоюлианским календарем, пока совпадающим с Григорианским.
В ночь с 24 на 25 декабря празднуют Сочельник. Само Рождество наступает 25 декабря и празднуют его вплоть до 1 января.