Рождество Христово 2019: что важно знать о чуде, изменившем историю человечества

25 декабря католики празднуют Рождество Христово. Это праздник в христианстве считается важнейшим после Пасхи. К Рождеству верующие готовятся несколько недель: приводят в порядок душу, дела и дом. В чем суть Рождества и почему такое важное событие православные и католики празднуют в разное время — в материале altapress.ru.

В чем суть праздника Рождество Христово

События, которым посвящен праздник, подробно описаны в Евангелии. Согласно церковному преданию, в правление императора Августа старец Иосиф из Назарета отправился в Вифлеем на перепись населения.

Со старцем была обрученная ему Мария: девушке было предсказано, что на нее сойдет Святой Дух, и она родит сына, который станет спасителем всего человечества. В тот момент, когда Иосиф и Мария шли в Вифлеем, девушка ждала ребенка.

Места в гостинице для Иосифа и Девы Марии не нашлось. Им пришлось заночевать в пещере для скота. Там родился сын Девы Марии, которого назвали Иисус Христос.

Именно от этого события мы ведем летоисчисление — «от Рождества Христова».

Новый год , Рождество СС0

Первыми поклониться божественному младенцу пришли пастухи, которым о чуде поведал ангел. Затем пришли три мудреца (волхва), которых привела чудесная звезда, загоревшаяся на небе. Согласно Евангелию, мудрецы преподнесли Христу дары — золото, ладан и смирну.

Согласно христианскому вероучению, Иисус Христов — сын Бога, который воплотился на земле, чтобы искупить грехи человечества и своей смертью открыть людям врата Рая, закрытые после грехопадения первых людей.

Почему католики празднуют Рождество раньше православных

С 1054 года христианская церковь разделилась на православную, католическую и протестантскую.

Католики и протестанты стали вести отсчет дней по григорианскому календарю и праздновать Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, где Рождество отмечают 7 января.

Новый год , Рождество СС0

Кто празднует Рождество 25 декабря

25 декабря Рождество Христово празднуют католики, протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также большая часть поместных православных церквей мира, которые пользуются Новоюлианским календарем, пока совпадающим с Григорианским.