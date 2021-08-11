Рождество и Калинник: как привлечь удачу 11 августа и не сойти с ума

В эту дату часто случались заморозки, опасные для посевов. Крестьяне старались уберечь урожай и поэтому отдавали дань ярко-красной ягоде — калине.
Считается, что в этот день перелетные птицы отправляются на юг. Их пение утихает, а погода становится хуже.
Вот какими приметами 11 августа руководствовались предки:
- Утренний туман — к плохому сбору меда;
- Весь день туман — будет хороший урожай зерна;
- Если овес еще зеленый, осень окажется дождливой;
- Соберешь много ягод и орехов — готовься к холодной зиме;
- Не найдешь в лесу грибов — зима будет снежной.
В День Николая Чудотворца можно бездельничать без угрызений совести. Крестьянки в этот день старались не рукодельничать, а их мужья не уходили работать в поле.
А вот сквернословить в августовское Рождество запрещено, ведь Чудотворец противился ругани.
Еще в честь праздника нельзя выпивать. По преданию, горячительные напитки 11 августа сведут с ума любого.
Рекомендуется ненадолго пустить жизнь на самотек и просто наслаждаться моментом. Кроме того, стоит прислушаться к снам: в День Николая Чудотворца они вещие. Вот одно из знамений: если приснилось, что вы побеждаете врага, то в реальности слава, деньги, смелость и удача польются рекой. А если победили вас, то наяву предстоит закалять свою личность и переступать через трудности. И, в конце концов, счастье придет.