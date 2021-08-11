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Жизнь

Рождество и Калинник: как привлечь удачу 11 августа и не сойти с ума

11 августа отмечают сразу два праздника: Калинник и Рождество Николая Чудотворца. Рассказываем, почему в этот день надо следить за своей речью и что сулят праздничные приметы.

Калина.
Калина.
alleyarossii.tumblr.com
1 Калинов день. На что обратить внимание

В эту дату часто случались заморозки, опасные для посевов. Крестьяне старались уберечь урожай и поэтому отдавали дань ярко-красной ягоде — калине.

Считается, что в этот день перелетные птицы отправляются на юг. Их пение утихает, а погода становится хуже.

Замороженная ягода. Продукты.
Замороженная ягода. Продукты.
СС0

Вот какими приметами 11 августа руководствовались предки:

  • Утренний туман — к плохому сбору меда;
  • Весь день туман — будет хороший урожай зерна;
  • Если овес еще зеленый, осень окажется дождливой;
  • Соберешь много ягод и орехов — готовься к холодной зиме;
  • Не найдешь в лесу грибов — зима будет снежной.
2 Рождество Николая Чудотворца

В День Николая Чудотворца можно бездельничать без угрызений совести. Крестьянки в этот день старались не рукодельничать, а их мужья не уходили работать в поле.

А вот сквернословить в августовское Рождество запрещено, ведь Чудотворец противился ругани.

Алкоголь.
Алкоголь.

Еще в честь праздника нельзя выпивать. По преданию, горячительные напитки 11 августа сведут с ума любого.

Рекомендуется ненадолго пустить жизнь на самотек и просто наслаждаться моментом. Кроме того, стоит прислушаться к снам: в День Николая Чудотворца они вещие. Вот одно из знамений: если приснилось, что вы побеждаете врага, то в реальности слава, деньги, смелость и удача польются рекой. А если победили вас, то наяву предстоит закалять свою личность и переступать через трудности. И, в конце концов, счастье придет.

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