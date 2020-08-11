Рождество Николая Чудотворца 2020: история, традиции и запреты праздника

История праздника
Изначально праздник отмечали только в Патаре, где родился Николай Чудотворец, и в Ликийских Мирах Малой Азии. Там святой служил в чине Архиепископа.
На территории Никейской империи празднование Рождества угодника Божьего распространилось благодаря рыцарям-крестоносцам. Скорее всего, именно оттуда традиция и попала в Киевскую Русь.
Как праздновать Рождество Николая Чудотворца
В этот день во всех храмах проводятся праздничные богослужения. Верующие чтят память Николая, читают молитвы в церкви или дома.
Сегодня жертвуют на благотворительность, чтобы не только угодить святому, но и сделать доброе дело. Оказывая помощь посторонним людям в праздничный день, нельзя забывать и о своей семье.
Этот праздник рекомендуют провести в гармонии с собой, занимаясь духовным развитием.
Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца
На Рождество Николая Чудотворца нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, потому что праздник имеет большое значение. Например, работать в огороде, убиться в доме и заниматься стиркой.
Нельзя также шить, вышивать или вязать.
Нельзя ссориться и ругаться с близкими людьми.