Рождество Николая Чудотворца 2020: история, традиции и запреты праздника

11 августа отмечается Рождество святителя Николая Чудотворца. Этот святой пользуется огромной популярностью, к нему за помощью обращаются многие верующие. Рассказываем, что можно и что нельзя делать в этот день.

История праздника

Изначально праздник отмечали только в Патаре, где родился Николай Чудотворец, и в Ликийских Мирах Малой Азии. Там святой служил в чине Архиепископа.

На территории Никейской империи празднование Рождества угодника Божьего распространилось благодаря рыцарям-крестоносцам. Скорее всего, именно оттуда традиция и попала в Киевскую Русь.

Как праздновать Рождество Николая Чудотворца

В этот день во всех храмах проводятся праздничные богослужения. Верующие чтят память Николая, читают молитвы в церкви или дома.

Сегодня жертвуют на благотворительность, чтобы не только угодить святому, но и сделать доброе дело. Оказывая помощь посторонним людям в праздничный день, нельзя забывать и о своей семье.

Церковь. Храм. Православие СС0

Этот праздник рекомендуют провести в гармонии с собой, занимаясь духовным развитием.

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца

На Рождество Николая Чудотворца нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, потому что праздник имеет большое значение. Например, работать в огороде, убиться в доме и заниматься стиркой.

Нельзя также шить, вышивать или вязать.

Нельзя ссориться и ругаться с близкими людьми.