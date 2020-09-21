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Рождество Пресвятой Богородицы 2020: как отмечать и что нельзя делать

21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый великий праздник церковного года, относимый к двенадцати главным. Рассказываем, с какими традициями связан праздник и что нельзя делать в этот день.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Что за праздник Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября (8 сентября по старому стилю) православные празднуют очень важное событие — рождение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Дева Мария родилась в семье праведных родителей Иоакима и Анны.

Традиции праздника Рождества Богородицы

В праздник Рождества Богородицы верующие ходят на службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.

Особо молятся в этот день за здоровье детей, а бездетные — о даровании радости быть родителем.

Также в этот день ходят в гости и устраивают застолья. В 2020 году праздник выпадает на понедельник, поэтому ограничений в еде никаких нет.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

В праздник Рождество Богородицы в церкви советуют не увлекаться различными поверьями и приметами.

В Рождество Пресвятой Богородицы, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Нельзя гадать, заниматься магией. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

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