Рождество Пресвятой Богородицы 2020: как отмечать и что нельзя делать

Что за праздник Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября (8 сентября по старому стилю) православные празднуют очень важное событие — рождение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Дева Мария родилась в семье праведных родителей Иоакима и Анны.
Традиции праздника Рождества Богородицы
В праздник Рождества Богородицы верующие ходят на службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.
Особо молятся в этот день за здоровье детей, а бездетные — о даровании радости быть родителем.
Также в этот день ходят в гости и устраивают застолья. В 2020 году праздник выпадает на понедельник, поэтому ограничений в еде никаких нет.
Что нельзя делать на Рождество Богородицы
В праздник Рождество Богородицы в церкви советуют не увлекаться различными поверьями и приметами.
В Рождество Пресвятой Богородицы, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Нельзя гадать, заниматься магией. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.