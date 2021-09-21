21 сентября 4°C
﻿
Жизнь

Рождество Пресвятой Богородицы. Почему 21 сентября нельзя уклоняться от домашних дел

21 сентября в православном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют «Вторая Пречистая».

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

История и суть праздника

Рождение Пресвятой Девы Марии — одна из 12 важных церковных дат. По сохранившимся источникам, она появилась на свет в семье благочестивых Иоакима и Анны. Пара долго была бездетной, но молилась Господу о ребенке.

По божьему велению, долгожданную дочь назвали Марией. Когда девочке исполнилось 3 года, ее отвели в храм в Иерусалиме, где она служила до 12 лет (вплоть до обручения с Иосифом). Рождество Богородицы в храмах отмечают торжественной службой.

Запреты на Рождество Пресвятой Богородицы

21 числа нельзя чревоугодничать. Праздничный стол следует накрыть для того, чтобы почтить Деву Марию. Предки в эту дату отвергали работу в поле, откладывали уборку, стирку и шитье. Считалось, что уклонение от запретов может привести к недугам и семейным неурядицам.

А вот уход за животными в праздник приветствуется — рекомендуется погладить и вкусно накормить кота (к собаке это тоже относится).

Кот. Домашнее животное.
Кот. Домашнее животное.
СС0

Забота обязательно вернется добрым бумерангом. Сегодня также нельзя злословить, ссориться, унывать, вспоминать старые обиды.

Что съесть 21 сентября?

В этот день славяне подавали борщ со свининой или птицей, вареники с мясом, яблочные пироги и свежий хлеб.

Народные приметы дня

  • Если сегодня с раннего утра можно солнечные лучи увидеть — хороший знак;
  • Вороны пролетели рядом возле дома — жди беды;
  • Сколько ярких звезд на ночном небосводе — столько теплых дней будет в следующем году;
  • Снег пришел в эту дату — жди теплой зимы;
  • Похолодало и дождь пошел — к хорошему урожаю зерновых.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость