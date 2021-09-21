Рождество Пресвятой Богородицы. Почему 21 сентября нельзя уклоняться от домашних дел

21 сентября в православном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют «Вторая Пречистая».

История и суть праздника

Рождение Пресвятой Девы Марии — одна из 12 важных церковных дат. По сохранившимся источникам, она появилась на свет в семье благочестивых Иоакима и Анны. Пара долго была бездетной, но молилась Господу о ребенке.

По божьему велению, долгожданную дочь назвали Марией. Когда девочке исполнилось 3 года, ее отвели в храм в Иерусалиме, где она служила до 12 лет (вплоть до обручения с Иосифом). Рождество Богородицы в храмах отмечают торжественной службой.

Запреты на Рождество Пресвятой Богородицы

21 числа нельзя чревоугодничать. Праздничный стол следует накрыть для того, чтобы почтить Деву Марию. Предки в эту дату отвергали работу в поле, откладывали уборку, стирку и шитье. Считалось, что уклонение от запретов может привести к недугам и семейным неурядицам.

А вот уход за животными в праздник приветствуется — рекомендуется погладить и вкусно накормить кота (к собаке это тоже относится).

Кот. Домашнее животное. СС0

Забота обязательно вернется добрым бумерангом. Сегодня также нельзя злословить, ссориться, унывать, вспоминать старые обиды.

Что съесть 21 сентября?

В этот день славяне подавали борщ со свининой или птицей, вареники с мясом, яблочные пироги и свежий хлеб.

Народные приметы дня